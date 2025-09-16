Reporter înjurat de Toto, fiul lui Ilie Dumitrescu: „Să mă...”. Actorul a fost găsit după ce a fugit de la locul unui accident grav în care a fost implicat VIDEO

Autor: Dan Stan
Marti, 16 Septembrie 2025, ora 20:20
1001 citiri
Reporter înjurat de Toto, fiul lui Ilie Dumitrescu: „Să mă...”. Actorul a fost găsit după ce a fugit de la locul unui accident grav în care a fost implicat VIDEO
Toto Dumitrescu, filmat de un reporter, septembrie 2025 / Bogdan Dinu, capturi video

Toto Dumitrescu, fiul celebrului analist sportiv, fost jucător al naționalei României - Ilie Dumitrescu, a fost prins de polițiști, la două zile de când a fugit de la locul accidentului din cartierul Primăverii. Tânărul a avut o ieșire nervoasă în fața unui reporter.

Actorul în vârstă de 27 de ani, găsit pozitiv cu cocaină, a fost găsit într-un apartament din Pipera. Marți, 16 septembrie, în timp ce era escortat de polițiști, Toto Dumitrescu a devenit agresiv cu unul dintre jurnaliști.

„Să mă pupi în c**! E fix răspunsul meu”, a fost mesajul tânărului care s-ar fi urcat la volan sub influența drogurilor.

Întrebat „dacă e OK” că a fugit de la locul accidentului, Toto a dat vina pe femeia care a ajuns pe patul de spital.

Toto Dumitrescu, agresiv cu un jurnalist. VIDEO

Jurnalistul Bogdan Dinu a publicat dialogul cu Toto Dumitrescu, până când fiul fostului fotbalist a fost introdus în mașină.

O femeie a ajuns la spital, iar trei mașini au fost avariate, în urma accidentului, relatează anchetatorii.

