Toto Dumitrescu ar fi fost implicat într-un accident rutier sever în Capitală. Imagini de la locul faptei

Autor: Andrada Dumitrescu
Marti, 16 Septembrie 2025, ora 11:43
Toto Dumitrescu a fost implicat într-un scandal FOTO: Instagram/ Toto Dumitrescu

Au apărut primele imagini cu actorul Toto Dumitrescu, fiul fostului sportiv de renume Ilie Dumitrescu, surprins în zona unui accident rutier produs duminică, 14 septembrie, în București. Incidentul a implicat mai multe autovehicule, iar imaginile de pe camerele de supraveghere au fost publicate în spațiul public.

Potrivit unor surse citate de România TV, actorul ar fi autorul incidentului și ar fi părăsit locul accidentului după producerea acestuia. Poliția continuă cercetările pentru a clarifica toate detaliile și pentru a lua măsurile legale necesare.

Brigada Rutieră București a transmis că, la data de 14 septembrie, în jurul orei 13:05, a fost sesizată prin 112 cu privire la producerea unui accident la intersecția dintre bulevardul Mircea Eliade și bulevardul Primăverii, în Sectorul 1.

„Din informațiile existente la acest moment, conducătoarea unui autovehicul, în vârstă de 23 de ani, care se deplasa pe bd. Primăverii, a intrat în coliziune cu un alt autovehicul care circula pe bd. Mircea Eliade, iar din impact, primul autovehicul a avariat un alt autovehicul care circula în spatele acestuia”, a precizat instituția.

La sosirea polițiștilor, Toto Dumitrescu nu se mai afla la fața locului, iar cercetările continuă sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 1, pentru identificarea și clarificarea tuturor circumstanțelor implicate.

„Cercetările sunt continuate de polițiștii Biroului de accidente cu autori necunoscuți, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 1”, a precizat instituția.

