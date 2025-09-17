Expertiza INML confirmă că Toto Dumitrescu a consumat cocaină înainte să se urce la volan. Procurorii îl vor în arest

Autor: Aniela Manolea
Miercuri, 17 Septembrie 2025, ora 16:19
182 citiri
Expertiza INML confirmă că Toto Dumitrescu a consumat cocaină înainte să se urce la volan. Procurorii îl vor în arest
Procurorii cer arestarea lui Toto Dumitrescu după ce consumul de cocaină a fost confirmat FOTO: Instagram/ Toto Dumitrescu

Procurorii bucureșteni cer arestarea preventivă pentru 30 de zile a lui Toto Dumitrescu, miercuri, 17 septembrie. Fiul fostului fotbalist Ilie Dumitrescu, acuzat că a produs un accident rutier în cartierul Primăverii din Capitală și a fugit de la fața locului, a consumat cocaină înainte de a se urca la volan, a stabilit raportul Institutului Național de Medicină Legală Mina Minovici (INML).

„Prin ordonanța din data de 17.09.2025 a procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 1 București s-a dispus punerea în mișcare a acțiunii penale față de un inculpat pentru comiterea infracțiunii de părăsire a locului accidentului. Din probatoriul administrat a rezultat că, la data de 14.09.2025, în jurul orei 13:00, în timp ce conducea un autovehicul pe bd. Mircea Eliade din București, Sector 1, la intersecția cu bd. Primăverii, inculpatul a intrat în coliziune cu un alt autovehicul care nu a acordat prioritate de trecere. Deși în urma accidentului a rezultat rănirea unei persoane, inculpatul a părăsit locul accidentului fără încuviințarea poliției sau a procurorului”, a transmis, miercuri, Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 1.

Toto Dumitrescu a fost supus unei expertize la INML după ce a fost prins de polițiști, rezultatul fiind pozitiv la consumul de cocaină.

El a fost găsit de polițiști după 48 de ore de la producerea accidentului, într-un apartament. A fost ridicat și dus la audieri, după care agenții au decis să-l rețină pentru 24 de ore, fiind acuzat de săvârșirea infracțiunii de părăsirea locului accidentului ori modificarea sau ștergerea urmelor acestuia.

Toto Dumitrescu a mai avut probleme cu legea penală, fiind condamnat în anul 2021 la opt luni închisoare cu amânarea executării pedepsei pentru conducerea unui vehicul sub influența substanțelor psihoactive.

