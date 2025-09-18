Cine este Toto Dumitrescu, acuzat că a comis un accident după ce a consumat substanțe interzise

Toto Dumitrescu, acuzat că a comis un accident rutier după ce a consumat substanțe interzise și apoi a fugit de la locul accidentului, este cunoscut mai ales prin faptul că este fiul fostului fotbalist Ilie Dumitrescu.

Dar Toto Dumitrescu are și o carieră profesională proprie, în calitate de fotomodel și de actor, dezvăluie Libertatea.

Ilie Jr. Dumitrescu (28 de ani) a fost numit în familie, încă din copilărie, Toto, pentru a nu fi confundat cu tatăl său, Ilie Dumitrescu. Mama lui Toto este Letiția Badea, fost model de succes.

Într-un interviu pentru publicația OK! Magazine, fotbalistul Ilie Dumitrescu spunea că a investit mult în educația fiului. „Cred că latura artistică a moștenit-o de la maică-sa, cel mai probabil. Am investit mult în el, în educația lui, a mers la grădiniță britanică. Este un tânăr frumos, și ceilalți copii ai mei sunt frumoși, dar el strălucește. Și-a ales drumul acesta și mă bucur că a găsit o zonă în care este foarte bun, dă cel mai bun randament, ca să folosesc o expresie din sport”, spunea Ilie Dumitrescu despre Toto.

Toto Dumitrescu a studiat actoria la Universitatea Goldsmiths din Londra. În România, el a debutat ca actor în anul 2014, în coproducția româno-americană „Love by Design”. În serialul „Adela” de la Antena 1, Toto a interpretat rolul lui Floppy, un tânăr care și-a petrecut copilăria la orfelinat. În „Lia – Soția soțului meu”, un alt serial difuzat de Antena 1, Toto a jucat rolul unui pilot de curse, un personaj plin de adrenalină, pasionat de mașini. Toto Dumitrescu a apărut și în filmul „Retreat Vama Veche”, unde a avut-o ca parteneră, într-un dans provocator, pe Laura Cosoi.

Ads

Într-un interviu pentru Libertatea, Toto explica de ce a devenit actor: „Pot fi și pilot, și fotbalist, și astronaut. Nu știu dacă o să pot juca un rol de astronaut în viitorul apropiat, dar ideea e că poți să trăiești mai multe vieți în una și chestia asta mi se pare tare, niciodată nu cazi în rutină și nu te plictisești. Tot timpul sunt provocări și încercări noi”.

Toto Dumitrescu este acuzat că, la data de 14 septembrie 2025, a provocat un accident rutier grav în București, după care a fugit de la locul accidentului. La data de 17 septembrie, ca urmare a acestui accident, fiul lui Ilie Dumitrescu a fost arestat preventiv. Testele realizate după accident indică faptul că Toto a condus mașina după ce ar fi consumat substanțe interzise.

”La data de 17 septembrie 2025, bărbatul a fost prezentat Judecătoriei Sectorului 1, cu propunere de arestare preventivă, iar judecătorul de drepturi și libertăți a emis pe numele acestuia mandat de arestare preventivă pentru 30 de zile pentru săvârșirea infracțiunii de părăsirea locului accidentului ori modificarea sau ștergerea urmelor acestuia, faptă prev. și ped. de art. 338 din Codul penal”, a anunțat, miercuri, Brigada Rutieră a Capitalei.

Ads