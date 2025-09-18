Cine este Toto Dumitrescu, acuzat că a comis un accident după ce a consumat substanțe interzise

Autor: Mihai Diac
Joi, 18 Septembrie 2025, ora 19:45
1107 citiri
Cine este Toto Dumitrescu, acuzat că a comis un accident după ce a consumat substanțe interzise
Toto Dumitrescu FOTO Instagram Toto Dumitrescu

Toto Dumitrescu, acuzat că a comis un accident rutier după ce a consumat substanțe interzise și apoi a fugit de la locul accidentului, este cunoscut mai ales prin faptul că este fiul fostului fotbalist Ilie Dumitrescu.

Dar Toto Dumitrescu are și o carieră profesională proprie, în calitate de fotomodel și de actor, dezvăluie Libertatea.

Ilie Jr. Dumitrescu (28 de ani) a fost numit în familie, încă din copilărie, Toto, pentru a nu fi confundat cu tatăl său, Ilie Dumitrescu. Mama lui Toto este Letiția Badea, fost model de succes.

Într-un interviu pentru publicația OK! Magazine, fotbalistul Ilie Dumitrescu spunea că a investit mult în educația fiului. „Cred că latura artistică a moștenit-o de la maică-sa, cel mai probabil. Am investit mult în el, în educația lui, a mers la grădiniță britanică. Este un tânăr frumos, și ceilalți copii ai mei sunt frumoși, dar el strălucește. Și-a ales drumul acesta și mă bucur că a găsit o zonă în care este foarte bun, dă cel mai bun randament, ca să folosesc o expresie din sport”, spunea Ilie Dumitrescu despre Toto.

Toto Dumitrescu a studiat actoria la Universitatea Goldsmiths din Londra. În România, el a debutat ca actor în anul 2014, în coproducția româno-americană „Love by Design”. În serialul „Adela” de la Antena 1, Toto a interpretat rolul lui Floppy, un tânăr care și-a petrecut copilăria la orfelinat. În „Lia – Soția soțului meu”, un alt serial difuzat de Antena 1, Toto a jucat rolul unui pilot de curse, un personaj plin de adrenalină, pasionat de mașini. Toto Dumitrescu a apărut și în filmul „Retreat Vama Veche”, unde a avut-o ca parteneră, într-un dans provocator, pe Laura Cosoi.

Într-un interviu pentru Libertatea, Toto explica de ce a devenit actor: „Pot fi și pilot, și fotbalist, și astronaut. Nu știu dacă o să pot juca un rol de astronaut în viitorul apropiat, dar ideea e că poți să trăiești mai multe vieți în una și chestia asta mi se pare tare, niciodată nu cazi în rutină și nu te plictisești. Tot timpul sunt provocări și încercări noi”.

Toto Dumitrescu este acuzat că, la data de 14 septembrie 2025, a provocat un accident rutier grav în București, după care a fugit de la locul accidentului. La data de 17 septembrie, ca urmare a acestui accident, fiul lui Ilie Dumitrescu a fost arestat preventiv. Testele realizate după accident indică faptul că Toto a condus mașina după ce ar fi consumat substanțe interzise.

”La data de 17 septembrie 2025, bărbatul a fost prezentat Judecătoriei Sectorului 1, cu propunere de arestare preventivă, iar judecătorul de drepturi și libertăți a emis pe numele acestuia mandat de arestare preventivă pentru 30 de zile pentru săvârșirea infracțiunii de părăsirea locului accidentului ori modificarea sau ștergerea urmelor acestuia, faptă prev. și ped. de art. 338 din Codul penal”, a anunțat, miercuri, Brigada Rutieră a Capitalei.

Expertiza INML confirmă că Toto Dumitrescu a consumat cocaină înainte să se urce la volan. Procurorii îl vor în arest
Expertiza INML confirmă că Toto Dumitrescu a consumat cocaină înainte să se urce la volan. Procurorii îl vor în arest
Procurorii bucureșteni cer arestarea preventivă pentru 30 de zile a lui Toto Dumitrescu, miercuri, 17 septembrie. Fiul fostului fotbalist Ilie Dumitrescu, acuzat că a produs un accident rutier...
Martor la accidentul lui Toto, fiul lui Ilie Dumitrescu: ”Nu putea fi evitat, ea s-a trezit buimacă în mijlocul intersecției”
Martor la accidentul lui Toto, fiul lui Ilie Dumitrescu: ”Nu putea fi evitat, ea s-a trezit buimacă în mijlocul intersecției”
Judecătoria Sectorului 1 a dispus miercuri, 17 septembrie, arestarea preventivă pentru 30 de zile a lui Toto Dumitrescu, fiul fostului fotbalist Ilie Dumitrescu, acuzat că a produs un accident...
#Toto Dumitrescu, #accident rutier Bucuresti, #sofer drogat, #substante interzise, #Laura Cosoi, #Toto Dumitrescu arestat , #actori
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Cea mai frumoasa actrita de la Hollywood a ramas "masca": 61.000.000 $
ObservatorNews.ro
Polonia confirma: Casa lovita de un avion F-16 sau F-35. De ce nu a explodat racheta de 850.000 de euro
DigiSport.ro
"Cea mai frumoasa femeie din lume" a facut anuntul: "Hainele nu sunt incluse" FOTO
Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Cine este Toto Dumitrescu, acuzat că a comis un accident după ce a consumat substanțe interzise
  2. Oțetul de mere sau apa cu lămâie: Care are, de fapt, mai multe beneficii pentru sănătate?
  3. Gina Pistol și Smiley își construiesc o casă de la munte: „Să o fac eu cum o simt eu”
  4. Cum a reușit INNA să gestioneze presiunea și provocările impuse de succesul internațional: "Au fost momente care mi se păreau catastrofale”
  5. Andra dezvăluie metoda prin care a slăbit semnificativ: „În primă fază și mie mi-a fost greu”
  6. Iron Maiden vine în România! Când va avea loc mult așteptatul concert
  7. O cunoscută cântăreață de muzică populară și soțul ei au fost prinși în timp ce furau dintr-un hypermarket din Târgu Jiu. Reacție agresivă pe Facebook după mediatizarea cazului
  8. Tily Niculae, despre viața după divorț. Cum a răspuns dacă locuiește sau nu cu fostul soț: „Este zilnic în viața copiilor”
  9. Dineul regal pentru Donald Trump: Melania a atras privirile cu o rochie îndrăzneață, iar Prințesa Kate a impresionat cu o bijuterie specială FOTO VIDEO
  10. Fără hârtie igienică? De la bureți romani la catifea – secretele surprinzătoare ale igienei de-a lungul istoriei

Ultimele emisiuni

Acum 1 ora

Ziare.com Fara Filtru,
Ep. 132 - Romania se împrumută din nou!!!