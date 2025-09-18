Martor la accidentul lui Toto, fiul lui Ilie Dumitrescu: ”Nu putea fi evitat, ea s-a trezit buimacă în mijlocul intersecției”

Judecătoria Sectorului 1 a dispus miercuri, 17 septembrie, arestarea preventivă pentru 30 de zile a lui Toto Dumitrescu, fiul fostului fotbalist Ilie Dumitrescu, acuzat că a produs un accident de mașină în cartierul Primăverii din Capitală și a fugit de la fața locului.

Tânăra rănită în coliziunea de duminică, 14 septembrie, este o sportivă destul de cunoscută în România, cu rezultate bune în tenisul de câmp. Numele ei este Ilinca Dalina Amariei și are 23 de ani.

Ilinca se afla la volanul mașinii implicate în accident atunci când s-a produs evenimentul, fiind ulterior transportată la spital pentru îngrijiri medicale. Jucătoarea care în prezent ocupă locul 384 în clasamentul WTA conducea un Audi de culoare neagră, când SUV-ul condus de Toto Dumitrescu i-a lovit vehiculul.

Autoritățile au constatat că Ilinca Amariei ar fi trebuit să acorde prioritate în intersecție, iar ulterior testele antidrog au indicat că Toto Dumitrescu consumase cocaină înainte de coliziune.

Conform Fanatik.ro, un martor a relatat cele întâmplate, confirmând că Ilinca Amariei este principala vinovată de producerea accidentului.

”Dacă vă uitați și pe filmarea integrală, șoferița cu Audi a intrat în intersecție și n-a frânat deloc. S-a trezit acolo și a fost lovită de ăsta care circula regulamentar. Din punctul meu de vedere nu prea putea fi evitat accidentul. Chiar și pe filmarea din presă se vede că nu are stop pe frână la intersecție.

Audi a venit de pe Primăverii, a mers drept, a ajuns în intersecția asta în formă de T, unde drumul cu prioritate era din ”Mircea Eliade”. Ea nu s-a asigurat și s-a trezit buimacă în mijlocul intersecției. Nu a acordat prioritate de trecere ML-ului”, a declarat martorul care a dorit să îi fie ascunsă identitatea.

