Toto Dumitrescu, prima reacție după ce a fost pus sub urmărire penală: „Nu am condus sub influență, este o suspiciune fără acuzații fondate”

Toto Dumitrescu (27 de ani), fiul fostului internațional Ilie Dumitrescu (56 de ani), s-a prezentat vineri, 10 octombrie, la Judecătoria Sectorului 1 din Capitală, unde procurorii au solicitat prelungirea măsurii arestului la domiciliu.

În contextul procesului, Toto Dumitrescu a recunoscut faptul că gestul de a părăsi locul faptei a fost unul complet lipsit de moralitate, dar a susținut că, la momentul accidentului, nu era sub influența drogurilor.

„Nu am condus sub influență, este o suspiciune fără acuzații fondate. Punct! Am consumat după accident, da, îmi pare rău, sunt victima consumului, opriți drogurile de pe străzi, să dispară. Și atunci o să ne revenim și noi!”, a spus Toto Dumitrescu, pentru Pro TV.

La data de 14 septembrie, Toto Dumitrescu a fost implicat într-un accident rutier în cartierul Primăverii din București. O tânără în vârstă de 23 de ani a fost transportată de urgență la spital, iar fiul marelui fost fotbalist a fugit de la locul faptei.

Găsit, mai apoi, tânărul a fost arestat preventiv pentru 30 de zile pe data de 17 septembrie, după ce a fost testat pozitiv la cocaină. O săptămână mai târziu, Toto Dumitrescu a fost arestat la domiciliu, conform deciziei instanței.

Pe 8 octombrie, organele de poliție au extins urmărirea penală împotriva acestuia. Fiul lui Ilie Dumitrescu va fi cercetat pentru conducerea sub influența drogurilor.

Avocat: Riscul aplicării unor pedepse cumulate este mare

Avocata Cristina Cucoș-Guțan susține, pentru Gazeta Sporturilor, că riscul ca Toto Dumitrescu să primească pedepse cumulate cu închisoarea este considerabil.

„Dacă, în urma tuturor probelor administrate în cursul urmăririi penale, se confirmă că Toto Dumitrescu a produs un accident rutier, a părăsit locul faptei și a fost depistat pozitiv la substanțe psihoactive, riscul aplicării unei pedepse cumulate cu închisoare este considerabil, conform legislației penale în vigoare.

Totodată, pentru realizarea condiției esențiale a existenței infracțiunii de conducere a unui vehicul sub influența substanțelor psihoactive este necesar să se constate atât prezența în probele biologice a substanței psihoactive, cât și aptitudinea acesteia de a putea determina afectarea capacității de a conduce a autorului faptei!”, a declaat Cucoș-Guțan.

