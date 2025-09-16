Unde s-a ascuns Toto Dumitrescu, după ce a fugit de la locul accidentului. În acel timp, femeia grav rănită era pe patul de spital

După două zile de căutări, fiul lui Ilie Dumitrescu a fost găsit de polițiști. Actorul Toto Dumitrescu era ascuns în apartamentul unui prieten. Între timp, femeia rănită se afla pe patul de spital.

Imobilul în care fiul lui Ilie Dumitrescu se afla era localizat în nordul Capitalei, zona Pipera. Fostul concurent de la „Te cunosc de undeva” a fost cooperant cu forțele de ordine. Potrivit surselor din anchetă, Toto Dumitrescu a ieșit pozitiv la testul de cocaină și a fost dus la IML pentru analize de sânge. După impact, actorul nu a fost preocupat deloc de soarta tinerei rănite.

„A fost greșeala ei”, a menționat Dumitrescu. În fața reporterilor, artistul a dat vina pe femeia rănită și a înjurat un reporter.

Totuși, în ciuda testelor, actorul a declarat că nu a consumat substanțe interzise. El a menționat că a fugit de la locul accidentului pentru că era „speriat”, potrivit observatornews.ro

Cum s-a produs accidentul în care a fost implicat Toto Dumitrescu

Toto Dumitrescu ar fi circulat cu mare viteză atunci când s-a trezit cu mașina condusă de tânăra de 23 de ani în mijlocul drumului. Impactul a fost violent, iar șoferița a rămas prinsă între fiarele contorsionate. Echipajele de la descarcerare au intervenit pentru a o scoate din autoturism, iar ulterior a fost transportată la Spitalul Floreasca.

În coliziune a fost implicată o a treia mașină, un SUV în care se afla o familie cu un băiețel. În mulțimea de martori strânși la locul impactului, Toto Dumitrescu a dispărut înainte de sosirea polițiștilor și medicilor.

Actorul riscă între doi și șapte ani de închisoare pentru că a fugit de la locul accidentului. Însă pedeapsa ar putea fi mai mare, pe fondul consumului de droguri.

