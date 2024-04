Val de ironii după meciul echipei lui Drăgușin. Fundașul a comis-o grav: ”Frate, ce-a vrut să facă?”

Formaţia Tottenham, cu Radu Drăguşin rezervă, a fost învinsă, sâmbătă, în deplasare, cu scorul de 4-0, de echipa Newcastle, într-un meci din etapa a 33-a a campionatului Angliei.

Golurile au fost marcate de Isak ’30, ’51, Gordon ’32 şi Schar ’87.

La ambele goluri ale gazdelor din prima repriză a greșit fundașul olandez Micky van de Ven (22 de ani). Este fotbalistul care este preferat în primul unsprezece al lui Tottenham în dauna lui Radu Drăgușin.

În repriza a doua, Isak, plecat din jumătatea proprie, a dus scorul la 3-0 (minutul 51), iar Schar a făcut 4-0 (minutul 87).

Gafele lui Van de Ven, care a alunecat în fazele celor două goluri, fiind driblat cu ușurință, au stârnit un val de ironii în mediul online.

”Frate, ce-a vrut să facă?”, s-a întrebat un internaut, alături de o imagine sugestivă, cu olandezul la pământ.

Bro what is Van De Ven doing 💀 pic.twitter.com/T55xlgiUyp