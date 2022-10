Primul antrenor din fotbalul mare care nu mai suportă VAR-ul: "Face mai mult rău!"

Momente dramatice la Londra aseară, în meciul dintre Tottenham și Sporting Lisabona.

Partida s-a încheiat 1-1, după ce golul lui Harry Kane de la ultima fază a fost anulat de VAR pe motiv de ofsaid. Unul milimetric.

Antrenorul lui Tottenham, Antonio Conte, a fost furios după meci. "Cred că VAR=ul face mult rău. Sunt cusios pe ce stadion mare din lume s-ar fi anulat un astfel de gol. Nu știu cum trag ei liniile acolo. Simt multă nedereptate".

Dacă ar fi bătut-o pe Sporting, Tottenham și-ar fi asigurat prezența în optimi. Așa, totul se va decide în ultima etapă când au loc partidele Marseille - Tottenham, Sporting - Eintracht.

Clasament: Tottenham 8, Sporting 7, Eintracht 7, Marseille 6.

I don’t really know what to say to be honest I’m just absolutely gutted it ended like that and not with a win. To take the positives we showed great fighting spirit and it’s all in our hands for the final group game. pic.twitter.com/y0KliepxV2