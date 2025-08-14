Antrenorul lui Drăgușin, după ce a pierdut trofeul: ”Operația a reușit, dar pacientul a murit”

Antrenorul echipei engleze de fotbal Tottenham Hotspur, Thomas Frank, a lăudat evoluția jucătorilor săi în Supercupa Europei, în ciuda faptului că aceștia au pierdut trofeul la loviturile de departajare în fața formației franceze Paris Saint-Germain. Fundașul român Radu Drăgușin, nu a jucat, fiind accidentat.

Tottenham, câștigătoarea ultimei ediții a competiției Europa League, a condus cu 2-0 până spre finalul reprizei secunde, înainte ca PSG, deținătoarea trofeului Ligii Campionilor, să revină și să egaleze în extremis, iar apoi să se impună la penalty-uri în fața londonezilor.

”Sunt foarte, foarte mândru de jucători, de echipă, de club, de fani. Cred că jucătorii au dat totul împotriva uneia dintre cele mai bune echipe din lume, poate cea mai bună din acest moment și cred că au fost 75, 80 de minute perfecte. Aproape că nu am cedat nimic. Știam că trebuie să facem ceva puțin diferit împotriva lui PSG, o operație specială. Ca să vorbim în termeni medicali, operația a reușit, dar pacientul a murit, deci nu a fost chiar atât de bine în final. Dar am lucrat la un plan de joc care a fost puțin diferit și foarte aproape de succes”, a declarat Frank la finalul meciului de la Udine (Italia).

Noul antrenor al lui Tottenham a promis că va ridica rapid moralul înaintea meciului de debut în noua ediție din Premier League, sâmbătă, împotriva formației Burnley.

”Fiecare meci contează. Cred că, dacă vă uitați la fețele jucătorilor și ale noastre, ale tuturor, suntem extrem de dezamăgiți și am regula mea pentru 24 de ore. Pot fi dezamăgiți timp de 24 de ore. Vrem să luptăm în multe competiții diferite și dacă vrei să faci asta, trebuie să fii pregătit să ai o revenire rapidă și să repornești. Mă voi asigura că jucătorii mei sunt pregătiți de start sâmbătă”, a mai spus antrenorul londonezilor.

