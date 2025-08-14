Antrenorul lui Drăgușin, după ce a pierdut trofeul: ”Operația a reușit, dar pacientul a murit”

Autor: Teodor Serban
Joi, 14 August 2025, ora 10:13
159 citiri
Antrenorul lui Drăgușin, după ce a pierdut trofeul: ”Operația a reușit, dar pacientul a murit”
Thomas Frank FOTO X @JBTFooty

Antrenorul echipei engleze de fotbal Tottenham Hotspur, Thomas Frank, a lăudat evoluția jucătorilor săi în Supercupa Europei, în ciuda faptului că aceștia au pierdut trofeul la loviturile de departajare în fața formației franceze Paris Saint-Germain. Fundașul român Radu Drăgușin, nu a jucat, fiind accidentat.

Tottenham, câștigătoarea ultimei ediții a competiției Europa League, a condus cu 2-0 până spre finalul reprizei secunde, înainte ca PSG, deținătoarea trofeului Ligii Campionilor, să revină și să egaleze în extremis, iar apoi să se impună la penalty-uri în fața londonezilor.

”Sunt foarte, foarte mândru de jucători, de echipă, de club, de fani. Cred că jucătorii au dat totul împotriva uneia dintre cele mai bune echipe din lume, poate cea mai bună din acest moment și cred că au fost 75, 80 de minute perfecte. Aproape că nu am cedat nimic. Știam că trebuie să facem ceva puțin diferit împotriva lui PSG, o operație specială. Ca să vorbim în termeni medicali, operația a reușit, dar pacientul a murit, deci nu a fost chiar atât de bine în final. Dar am lucrat la un plan de joc care a fost puțin diferit și foarte aproape de succes”, a declarat Frank la finalul meciului de la Udine (Italia).

Noul antrenor al lui Tottenham a promis că va ridica rapid moralul înaintea meciului de debut în noua ediție din Premier League, sâmbătă, împotriva formației Burnley.

”Fiecare meci contează. Cred că, dacă vă uitați la fețele jucătorilor și ale noastre, ale tuturor, suntem extrem de dezamăgiți și am regula mea pentru 24 de ore. Pot fi dezamăgiți timp de 24 de ore. Vrem să luptăm în multe competiții diferite și dacă vrei să faci asta, trebuie să fii pregătit să ai o revenire rapidă și să repornești. Mă voi asigura că jucătorii mei sunt pregătiți de start sâmbătă”, a mai spus antrenorul londonezilor.

Reacția lui Luis Enrique, după ce PSG a câștigat Supercupa Europei
Reacția lui Luis Enrique, după ce PSG a câștigat Supercupa Europei
Luis Enrique, antrenorul echipei PSG, savurează victoria din Supercupa Europei, succes venit după o foarte scurtă perioadă de pregătire. „E dificil să vorbesc despre acest meci... Ne-am...
„Încă ne este foame. Vrem şi alte trofee”. Jucătorii de la PSG, amenințări după Supercupa Europei
„Încă ne este foame. Vrem şi alte trofee”. Jucătorii de la PSG, amenințări după Supercupa Europei
Atacantul echipei PSG, Ousmane Dembélé, a declarat la Canal+, după miracolul de miercuri împotriva formaţiei Tottenham, că el şi colegii săi vor să câştige şi alte trofee. „A fost...
#tottenham, #antrenor, #thomas frank, #Radu Dragusin, #Supercupa Europei , #stiri fotbal
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Marquinhos a mers la microfon si a avut un mesaj pentru Donnarumma, dupa ce PSG a luat Supercupa fara el
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
Direct! Luis Enrique a spus-o pe fata, dupa ce PSG a revenit de la 0-2 cu Tottenham si a castigat Supercupa

Ep. 118 - Sorin Ovidiu Vântu și Georgescu vor...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Câți bani a câștigat Sorana Cîrstea după a cincea înfrângere la rând cu Iga Swiatek
  2. Antrenorul lui Drăgușin, după ce a pierdut trofeul: ”Operația a reușit, dar pacientul a murit”
  3. Mirel Rădoi, înaintea returului decisiv cu Trnava: ”Am face o mare greșeală”
  4. Cât trebuie să plătească fanii FCSB-ului pentru a vedea la TV meciul de azi din Kosovo
  5. Reacția lui Luis Enrique, după ce PSG a câștigat Supercupa Europei
  6. „Încă ne este foame. Vrem şi alte trofee”. Jucătorii de la PSG, amenințări după Supercupa Europei
  7. Principalul favorit pentru câștigarea Balonului de Aur, omul meciului la Supercupa Europei
  8. "Ăsta e PSG". Reacția căpitanului Supercampioanei Europei, după victoria în fața lui Tottenham
  9. Revenire spectaculoasă în Supercupa Europei. Ce a făcut Tottenham, fără Drăgușin, în fața lui PSG
  10. Echipa unui internațional român, exclusă din toate competițiile. Decizie-șoc în Franța