Autor: Teodor Serban
Sambata, 16 August 2025, ora 20:41
154 citiri
Ce-a făcut echipa lui Radu Drăgușin în prima etapă din Premier League. Alte rezultate
Radu Drăgușin FOTO X Tottenham

Echipa engleză Tottenham a învins sâmbătă, pe teren propriu, scor 3-0, formaţia Burnley, în prima etapă din Premier League.

Cu Radu Drăguşin încă accidentat, echipa lui Thomas Frank a deschis scorul repede în meciul cu Brighton, în minutul 10, prin Richarlison, din pasa lui Mohammed Kudus. Aceiaşi jucători au colaborat pentru 2-0 în minutul 60, iar şase minute mai târziu Pape Sarr a pasat pentru Brennan Johnson şi acesta a stabilit scorul final, 3-0 pentru Tottenham, care debutează cu dreptul în noua ediţie de campionat.

Rezultate înregistrate sâmbătă, în prima etapă din Premier League:

Brighton – Fulham 1-1 (O’Riley 55 penalti / Rodrigo Muniz 90+6);

Sunderland – West Ham United 3-0 (Mayenda 61, Ballard 73, Isidor Wilson 90+2);

Tottenham – Burnley 3-0 (Richarlison 10, 60, B. Johnson 66).

