Jucătorii lui Tottenham, gest impresionant pentru suporterii umiliți: ”Cuvintele sunt de prisos”

Jucătorii echipei Tottenham au anunţat, marţi, că vor rambursa toţi suporterii care au făcut deplasarea, duminică, pentru a asista la umilinţa, scor 1-6, cu Newcastle. Au fost aproape 3.000 de persoane care au mers pe St James' Park.

„Ca echipă, vă înţelegem frustrarea, furia. Dar asta nu este suficient. Ştim că cuvintele sunt de prisos în aceste situaţii dar vă rugăm să ne credeţi că un astfel de eşec doare. Apreciem sprijinul vostru, atât acasă, cât şi în deplasare, şi în acest spirit am dori să rambursăm suporterilor noştri costul biletului de meci de pe St. James Park, deşi suntem conştienţi că acest lucru nu va schimba ce s-a întâmplat duminică”, anunţă jucătorii.

Tottenham Hotspur a fost depăşită la toate capitolele în prima repriză a meciului cu Newcastle, de duminică.

Londonezii au fost conduşi cu 5-0 în minutul 21, părând paralizaţi în faţa rivalilor din Premier League. Chiar dacă în partea secundă Tottenham a marcat şi a echilibrat jocul, primind un singur gol, portarul Hugo Lloris şi-a cerut scuze suporterilor la interviurile de după meci.

