Repriză dezastruoasă pentru Tottenham, cu Radu Drăgușin depășit, însângerat și înlocuit. Fanii au luat foc: ”Să-l trimitem înapoi în Italia”

Tottenham, cu fundașul român Radu Drăgușin, evoluează duminică în deplasare, pe terenul lui Everton, în etapa cu numărul 22 din Premier League.

Tottenham a avut o primă repriză dezastruoasă, Everton intrând la cabine cu un avantaj de trei goluri, 3-0.

Pentru Everton au marcat Calvert-Lewin, Ndiaye și Gray (autogol), Radu Drăgușin fiind depășit foarte ușor prin dribling la golul al doilea.

Pe finalul reprizei, Drăgușin și-a spart arcada la un contact aerian și a sângerat, primind îngrijiri medicale câteva minute, chiar pe teren.

La pauză, antrenorul Postecoglou a renunțat la Drăgușin, înlocuit cu Richarlison.

Prestația dezamăgitoare a românului i-a înfuriat pe fanii lui Tottenham, care au reacționat pe rețelele sociale. ”Să-l trimitem înapoi în Italia” (n.r. Drăgușin a fost transferat de la Genoa), a scis unul dintre aceștia, alții subliniind că Drăgușin ar fi cel mai slab fundaș central din istoria echipei.

Can we send Dragusin back to Italy

I have never seen a worse CB at my club than Dragusin holy shit