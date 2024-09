88 de elevi, o educatoare și un părinte din Mehedinți au ajuns la spital cu toxiinfecție alimentară. Ce au primit la masă școlarii

Autorităţile din Mehedinţi au activat, joi după-amiază, 19 septembrie, Planul roşu de intervenţie, după ce 88 de elevi, o educatoare și un părinte au ajuns la spital cu stări de rău și simptome de toxiinfecție alimentară.

Potrivit stirileprotv.ro, acestora li s-a făcut rău după ce au consumat același fel de mâncare, care fusese distribuit de același furnizor în școlile în care învață copiii.

După ce au început să primească zeci de apeluri la 112, autoritățile au activat Planul Roșu de intervenție.

De asemenea, unii dintre părinți și-au dus chiar ei cu mașina personală copiii la Urgențe.

Direcția de Sănătate Publică a luat probe din mâncare și așteaptă rezultatele analizelor.

Potrivit primelor investigații, ar fi vorba chiar de toxiinfecție alimentară.

Elevii care au ajuns la spital învață la 4 școli diferite din Mehedinți. Ei au început să se simtă rău la aproximativ 2 ore după ce au consumat macaroanele cu carne prin programul „Masă Sănătoasă”.

Mulți dintre pacienți au fost duși la Unitatea de Primiri Urgențe din Drobeta-Turnu Severin, iar alții au fost transportați la Spitalul Clinic de Boli Infecțioase Craiova și la Spitalul Municipal Băilești.

„A venit acasă, nu a spus nimic, și după aia i-a fost rău, a început să vomite, l-am întrebat ce a mâncat la școală, a mâncat paste cu sos cu carne, nu se știe cum a fost acel sos că pastele sper că au fost bune, dacă sosul a fost vechi și mâncarea e veche”, a declarat bunica unui elev.

De asemenea, și tatăl unui elev care a ajuns la spital spune că „i-a venit rău copilului acasă și l-am dus, i-au făcut o perfuzie și este bine”.

Imediat după ce apelurile la 112 au început să vină în valuri a fost mobilizat tot personalul medical disponibil, însă a fost nevoie și de chemarea unor angajați care se aflau în ziua liberă.

„Au fost 85 de solicitări până acum la Ambulanță, am suplimentat echipajele, toate efectivele sunt în teren, ne mobilizăm”, a spus Maliborschi Victo, managerul SAJ Mehedinți.

Și Elena Bololoi, de la SJU Drobeta Turnu Severin a declarat joi că pacienții „prezintă dureri abdominale, vărsături, unii au început să prezinte chiar și scaune diareice, necesită imediat începerea unui tratament de specialitate și reechilibrare”.

După ce au primit îngrijirile medicale necesare, zeci de copii au fost externați.

În acest caz, Direcția de Sănătate Publică au luat probe din mâncare.

„Ducem probe la laborator și laboratorul ne va da un răspuns”, a declarat un medic reprezentant DSV.

Directorul școlii generale Vlădaia, Gina Vlaicu a spus că „mâncarea am văzut-o, sincer, mie nu mi s-a întâmplat nimic, nu am mirosit nimic, mi s-a părut mâncarea OK, nu a fost, de fiecare dată mâncăm și noi”.

Se pare că firma care a distribuit mâncarea nu a putut fi contactată.

