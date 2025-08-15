Sute de elevi au făcut toxiinfecție alimentară, după ce au mâncat prânzul gratuit din școli

Autor: Maria Popa
Vineri, 15 August 2025, ora 08:22
236 citiri
Sute de elevi au făcut toxiinfecție alimentară, după ce au mâncat prânzul gratuit din școli
Elevi în timpul mesei de prânz Foto: Pexels

Peste 360 de persoane s-au îmbolnăvit în orașul indonezian Sragen din centrul Javei, după ce au mâncat prânzul din școli, a anunțat, joi, 14 august, un oficial, acesta fiind cel mai amplu caz de toxiinfecție alimentară care afectează programul-fanion de mese gratuite al președintelui Prabowo Subianto, relatează Reuters.

De la lansarea sa, în ianuarie, programul de mese gratuite în școli a fost marcat de cazuri de toxiinfecție alimentară în masă în arhipelag, fiind afectate peste o mie de persoane.

Șeful guvernului din Sragen, Sigit Pamungkas, a declarat pentru Reuters că 365 de oameni s-au îmbolnăvit, iar o probă din alimente este testată în laborator. Guvernul va plăti costul oricăror tratamente medicale care ar fi necesare.

Wizdan Ridho Abimanyu, un elev de clasa a noua de la Școala Gemolong 1, a declarat pentru Reuters că a fost trezit din somn de o durere ascuțită de stomac.

El a avut dureri de cap și diaree, despre care a dedus că au fost provocate de toxiinfecție alimentară după ce a văzut postările pe rețelele sociale ale colegilor, care se plângeau de același lucru.

Cel mai probabil, prânzul contaminat a constat în orez cu turmeric, omletă, o salată cu castraveți și salată verde, felii de măr și o cutie de lapte, toate gătite într-o bucătărie și distribuite în mai multe școli.

”Am cerut să fie oprită temporar distribuirea de mâncare din acea bucătărie până vin rezultatele de laborator”, a afirmat Sigit.

Agenția Națională pentru Nutriție a guvernului, care supraveghează programul, a ridicat standardele privind bucătăriile și livrarea, după cazurile anterioare de toxiinfecție, a declarat șeful acesteia, Dadan Hindayana, pentru Reuters.

Programul de mese gratuite a fost extins rapid la peste 15 milioane de beneficiari până în prezent. Autoritățile au în plan să ajungă la 83 de milioane până la finalul anului, bugetând un cost total de 171 de trilioane de rupii (10,62 miliarde de dolari) în acest an.

Într-un caz de toxiinfecție alimentară din luna mai, dintr-un oraș din Java de Vest, peste 200 de elevi s-au îmbolnăvit, iar un laborator a stabilit că mâncarea era contaminată cu bacteriile Salmonella și E. coli, potrivit presei.

