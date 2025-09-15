Iata noua Toyota Prius

Toyota a publicat o serie de fotografii oficiale ale noii generatii Toyota Prius.

Fotografiile prezinta exteriorul si interiorul noii generatii intr-o maniera dierita, foarte aproape de ceea ce specialistii anticipasera.

Rivalul Toyota pentru nou lansatul Honda Insight va debuta oficial in luna ianuarie a anului viitor la Salonul Auto de la Detroit, vanzarile urmand sa demareze la cateva luni dupa.

Potrivit unor surse neoficiale, noul Prius va creste in dimensiuni si va folosi in prima etapa a vietii sale acelasi tip de baterii pe baza de nichel.

Hibridul va inlocui insa actualul propulsor de 1.5 litri cu unul cu patru cilindri, cu o capacitate mai mare si o eficienta a consumului mult imbunatatita.

