Toyota retrage de pe piata 437.000 de masini Prius

Toyota a anuntat marti ca retrage de pe piata aproximativ 437.000 de vehicule Prius si alte automobile hibrid pentru a rezolva problema franelor, ultima dintr-o serie de probleme jenante de siguranta ale companiei.

Din SUA, Toyota retrage 133.000 de vehicule Prius si 14.500 de Lexus HS250h. Aproape 53.000 de vehicule Prius sunt retrase din Europa, relateaza AP.

"Imi cer scuze pentru neplacerile create multor clienti in ceea ce priveste calitatea si siguranta automobilelor Toyota", a anuntat presedintele Akio Toyoda in cadrul unei conferinte sustinute marti la Tokio.

Vestea a venit la doar o saptamina dupa ce gigantul auto a fost nevoit sa retraga peste 7 milioane de autoturisme de diferite modele, din cauza defectiunilor la pedala de acceleratie.

Au existat circa 200 de plangeri in Japonia si SUA, insa compania sustine ca problema franelor, care consta intr-o reactie intarziata a acestora, poate fi remediata in doar 40 de minute cu noul software disponibil.

Noul Prius este un model eco, cu un pret de vanzare intre 19.500 si 22.600 de lire, iar printre celebritatile care detin unul se numara Brad Pitt, Leonardo DiCaprio, Jennifer Lopez si Cameron Diaz.

Din luna mai a anului trecut, noul model a fost vandut in 170.000 de exemplare doar in Japonia, aproximativ 100.000 in SUA si alte 30.000 de modele in Europa.