Toyota va lansa un model ce se va deplasa atat pe sosele cat si pe cai ferate

Producatorul de automobile japonez, Toyota, va lansa un model de autobuz, capabil sa se deplaseze atat pe sosele cat si pe cai ferate.

Inginerii de la Toyota, alaturi de cei de la divizia uzinei de camioane Hino, lucreaza deja la un astfel de "vagon-autobuz" inca din 2004, ce ar facilita economisirea la nivelul costurilor de infrastructura si de exploatare.

Ideea unui astfel de vehicul nu este originala japonezilor, aceasta fiind explorata in ultimele decenii in Marea Britanie si Germania, insa primul prototip complet functional a fost creat in urma cu un an de JR Hokkaido.

Prototipul, capabil sa transporte 12 persoane, are opt roti, similare cu cele ale garniturilor de tren, iar rotile de cauciuc sunt ridicate pe portiunile feroviare, acesta circuland pe un circuit de 36 de kilometri zilnic, dintre care 11 kilometri pe cale ferata.

Pe langa faptul ca va fi ecologic, "vagonul-autobuz" va evita ambuteiajele pe portiunile feroviare si va permite evitarea situatiei in care trenurile si masinile circula pe jumatate goale in zonele rurale aproape parasite.

