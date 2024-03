Vanzarile Toyota au crescut in februarie cu 13% pe plan mondial

Toyota, producatorul auto nipon care a rechemat la service peste opt milioane de masini in intreaga lume, a anuntat cresterea vanzarilor pe plan mondial cu 13% in februarie, comparativ cu perioada similara din 2009.

Toyota Group, care include si brandurile Daihatsu si Hino, a vandut luna trecuta 613.845 milioane de vehicule in intreaga lume, in crestere fata de 543.435 in februarie 2009.

Productia globala a companiei japoneze a crescut in februarie cu 69,2%, la 734.631 unitati, din care 655.180 unitati doar pentru brandul Toyota.

In ultimele saptamani, compania nipona a anuntat o serie de retrageri de pe piata din cauza unor probleme la pedalele de acceleratie si de frana. In perioada ce a trecut din toamna anului trecut si pana in prezent, Toyota, cel mai mare constructor auto din lume, a rechemat la service peste 8,67 milioane de autovehicule vandute in intreaga lume.

