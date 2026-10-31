Ruris lansează tractorul 4x4 care va fi fabricat la Craiova. Producția de serie ar urma să înceapă în prima parte a anului 2027

Producătorul român Ruris Craiova, controlat de inginerul Cătălin Stroe, lansează un al doilea model de tractor, cu tracțiune integrală 4x4, care va fi fabricat la noua uzină construită pe fosta platformă MAT Craiova, în urma unei investiții de 10 milioane de euro. Modelul este prezentat la Indagra 2026, iar producția de serie ar urma să înceapă în prima parte a anului 2027. Compania pregătește și extinderea pe piețe din Europa, Asia și Africa.

Ruris va începe să preia comenzi din noiembrie 2026, iar producția în serie este programată să înceapă în prima parte a anului 2027, la Craiova, arată Ziarul Financiar.

Noul model a fost dezvoltat pentru terenurile dificile și pentru lucrările care au nevoie de aderență și de o forță de tracțiune mai mare, în timp ce versiunea 4x2 este destinată activităților obișnuite din gospodării și ferme. Împreună, cele două tractoare acoperă, potrivit companiei, plaja de lucrări de la întreținerea curentă până la operațiunile în condiții solicitante.

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"Primul nostru tractor, cu tracțiune 4x2, a deschis acest proiect. Modelul 4x4 este următorul pas. Construim la Craiova tractoare gândite pentru condițiile reale din teren, pe o platformă unde se fac utilaje agricole de aproape 150 de ani", a declarat Cătălin Stroe, fondatorul Ruris.

Fabrica nouă tehnologizată cu linii moderne

Liniile de producție ale noii fabrici folosesc procese robotizate și tehnologii europene, iar necesarul de energie este acoperit dintr-un parc fotovoltaic propriu, completat de un sistem de stocare în baterii cu o capacitate de 3 MWh.

Pe lângă tractoare, Ruris dezvoltă o gamă de remorci agricole, pluguri și freze de săpat purtate, folosite pentru transport, pregătirea solului și lucrările curente din fermă, astfel încât fermierii să poată cumpăra atât tractorul, cât și echipamentele din aceeași gamă. Toate aceste produse sunt expuse la Indagra.

Tractoarele vor fi vândute prin centrele specializate Ruris, unde clienții vor primi consultanță tehnică pentru alegerea configurației potrivite. România rămâne piața de bază a companiei, însă în etapa următoare Ruris vrea să intre pe piețe din Europa, Asia și Africa.

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