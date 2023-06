Ce decizie îl așteaptă pe Putin după revolta Wagner: "Întrebarea nu este dacă generalii ruși au ajutat, ci câți au fost implicați"

Zilele care au trecut de la insurgența grupării militare Wagner l-au arătat pe liderul de la Kremlin vag în declarații și nehotărât.

Mulți analiști interni și occidentali anticipează o continuare a tentativei de lovitură de stat, în condițiile în care problemele subterane dezvăluite de incursiunea mercenarilor conduși de Evgheni Prigojin sunt mult mai serioase decât lasă să se vadă Kremlinul.

Unul dintre bloggerii militari reputați în spațiul virtual, germanul Tendar, face o analiză la zi a situației liderului rus.

"În mod cert, Prigojin a avut ajutor de la generalii ruși. Nu mergi 800 kilometri prin 4 regiuni rusești practic nestingherit dacă nu există un sprijin semnificativ în "generalitatea" rusă. Putin a trebuit să ordone primarilor cu basculante și excavatoare să facă baricade pe șosele, pentru că armata rusă era absentă fără permisie.

Chiar dacă circumstanțele în care s-a oprit înaintarea Wagner la porțile Moscovei sunt sumbre, îmi păstrez opinia că Moscova ar fi fost ocupată până duminică. Rezistența regimului lui Putin a fost inexistentă sau sistemul nu a vrut să-l apere pe Putin. Întrebarea nu este dacă generalii ruși au ajutat la această insurecție, ci câți au fost implicați.

Dizolvarea statalității ruse continuă și Putin se confruntă cu dilema dacă să-și trimită puținii câini de urmă rămași fideli să dea de urma insurecționiștilor și, astfel, să accelereze prăbușirea capacității Rusiei de a purta un război sau să rămână o rață șchioapă și să fie îndepărtat cu totul într-o perioadă scurtă de timp. Întrucât este un narcisist răzbunător, care a spus deja că nu va ierta niciodată trădarea, în cele din urmă va alege să meargă după trădători, dacă va putea recâștiga o putere relativă, dar dușmanii săi sunt cu siguranță conștienți de acest fapt.

Va fi interesant în orice caz, deoarece el va pierde indiferent de situație", afirmă analistul german într-o postare pe Twitter.

