Alexandru Bălan, spionul rus care a divulgat secrete de stat ale României către KGB-ul bielorus, audiat astăzi de DIICOT

Autor: Silvia Deleanu
Marti, 09 Septembrie 2025, ora 11:05
Alexandru Bălan, spionul rus care a divulgat secrete de stat ale României către KGB-ul bielorus, audiat astăzi de DIICOT
Fostul director adjunct al Serviciului de Informaţii şi Securitate (SIS) al Republicii Moldova, Alexandru Bălan FOTO Facebook/ Alexandru Bălan

Fostul director adjunct al Serviciului de Informații și Securitate din Republica Moldova, Alexandru Bălan, acuzat de trădare în formă continuată, a fost dus, marți dimineața, 9 septembrie, la audieri, la sediul Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Crimă Organizată și Terorism (DIICOT), unde va fi audiat.

Alexandru Bălan a fost escortat de la Timișoara de jandarmii de la Brigada Specială și a ajuns la sediul DIICOT București, urmând să fie audiat de procurori cu privire la informațiile pe care le-ar fi vândut către KGB Belarus și care ar fi ajuns la Moscova, relatează Mediafax.

Cine este Alexandru Bălan și cum a colaborat acesta cu ofițerii KGB

Fostul ofițer al Serviciului de Informații și Securitate din Republica Moldova, Alexandru Bălan, în vârstă de 47 de ani, este cercetat pentru trădare, fiind acuzat că a transmis secrete de stat către ofițeri KGB din Belarus, în întâlniri desfășurate la Budapesta.

Potrivit anchetatorilor, începând cu 2024 și până în prezent, bărbatul, fost ofițer cu funcții de conducere în cadrul Serviciului de Informații și Securitate al Republicii Moldova, ar fi divulgat informații clasificate unor reprezentanți ai unei puteri străine. În prezent, anchetatorii au descoperit legături cu ofițeri ai Comitetului Securității de Stat (KGB) din Belarus, acțiunile lui Bălan dovedindu-se a fi pus în pericol securitatea națională a României.

Conform DIICOT, între anii 2024 - 2025, suspectul a realizat două întâlniri, ambele în Budapesta - Ungaria, cu ofițeri de informații din cadrul Comitetului Securității de Stat - KGB al Republicii Belarus, existând suspiciuni rezonabile că aceste întrevederi au avut drept scop transmiterea de instrucțiuni și efectuarea de plăți pentru serviciile prestate.

Ancheta, desfășurată sub egida EUROJUST, a beneficiat de sprijinul serviciilor de informații din România, Ungaria și Cehia, precum și de sprijinul procurorilor din Ungaria, Cehia și Republica Moldova.

