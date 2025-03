"Dacă dai mâna cu un diplomat rus nu înseamnă că dai guverne jos". Bărbații acuzați de trădare de către DIICOT, replică pentru autorități

Doi dintre bărbații reținuți de DIICOT pentru contactele lor cu agenți străini, inclusiv din Rusia, și pentru că încercau să obțină sprijin extern în vederea preluării puterii, au declarat jurnaliștilor, joi seară, 6 martie, că nu este corect să fii considerat trădător doar pentru că ai vizitat Ambasada Rusiei de două ori. Aceștia susțin că l-au însoțit pe generalul Radu Theodoru în acele vizite.

”Nu m-am dus acolo pentru ruşi, m-am dus acolo pentru că aia au venit şi au murit aici pentru noi, cândva. E o chestiune de istorie. Trebuie să ştim bine istoria întâi şi abia apoi putem să vorbim nişte lucruri. Faptul că dai mâna cu un diplomat rus nu înseamnă că dai guverne jos”, a declarat, joi seară, unul dintre bărbaţi reţinuţi de DIICOT, la ieşirea din sala de judecată.

El a mai explicat că la Ambasada Rusiei l-a însoţit pe generalul Radu Theodoru.

”L-au invitat pe Radu Theodoru. Oamenii ăştia se pare că au respect faţă de veterani. Doar noi nu avem pentru că Radu Theodoru nu are pensie de la statul român. Şi asta este ceea ce dă statul român ca şi onoare unui veteran de război. Dânsul are o operaţie la şold în toamna anului trecut şi nu se poate deplasa, trebuie să fie însoţit de ambe părţi de cineva. Unii dintre noi fiind mai solizi l-am ajutat să meargă acolo”, a mai declarat bărbatul.

Un alt bărbat cercetat de DIICOT a afirmat că nu poţi considera pe cineva trădător doar pentru că a fost de două ori la Ambasada Rusiei.

Ads

”Dacă dumneavoastră credeţi ca să mergi de două ori la Ambasada Rusiei şi să fii acuzat de trădare, este treaba dumneavoastră. Am fost şi în alte ambasade de mai multe ori. Nu mi s-a spus că sunt trădător. Am fost şi la Ambasada SUA. Pentru că este situaţia care este în momentul de faţă în România este normal cine intră în Ambasada Rusiei este trădător. Indiferent ce ar face, dacă cineva discută cu un cetăţean rus, este trădător. (...) Am fost diferite activităţi la Ambasada Rusiei, nu numai acum, ci în anii trecuţi şi când era la Ciolpani Monumentul Eroului Necunoscut şi nimeni nu mi-a zis atunci ce cauţi aici. Am fost la Ambasada Rusiei cu mare campion mondial Anatoli Karpov acum cinci ani când a fost la noi în ţară. A fost totul ok”, a mai declarat bărbatul.

Şase persoane au fost reţinute de DIICOT pentru trădare şi constituirea unei grupări pentru a ”ştirbi suveranitatea şi independenţa statului român”. Membrii acesteia sunt acuzaţi că aveau contacte cu agenţi străini, inclusiv în Rusia, şi căutau sprijin extern pentru a prelua puterea.

Pentru patru persoane procurorii DIICOT au cerut arest preventiv, pentru alte două cerând arest la domiciliu.

Ads