Serviciile de securitate ucrainene îi caută pe trădătorii din Herson. Un viceprimar care a susținut referendumul fals a fost arestat VIDEO

Angajații Serviciului de Informații de Securitate al Ucrainei a demarat o acțiune de idetificare și demascare a persoanelor din zona Herson care au susținut ocupația rusă.

În strânsă cooperare cu procuratura, angajații SBI l-au reținut pe viceprimarul din Herson, care în timpul ocupației temporare a orașului a lucrat pentru inamic. Bărbatul a fost informat despre suspiciunea de colaboraționism.

Înainte de invazia rusă, oficialul era responsabil pentru activitățile organelor executive ale consiliului municipal. După capturarea Hersonului, a început să lucreze pentru invadatori și a fost responsabil de domeniul locuințelor și al serviciilor comunale.

”Trădătorul a luat parte la organizarea activității întreprinderilor din sectorul locuințelor și al serviciilor comunale în conformitate cu legislația rusă, a stabilit sisteme de ocupare pentru colectarea plăților de la populație pentru serviciile de locuințe și servicii comunale.

De asemenea, a pregătit premisele pentru organizarea unui referendum fals privind statutul teritoriilor capturate de ruși. Angajații DBR l-au reținut pe oficial și l-au informat cu privire la suspiciunea de ajutorare a statului agresor. Sancțiunile articolului includ privarea de libertate pe o perioadă de până la 12 ani”, scrie dbr.gov.ua.

Deputy mayor from Saldo team, who worked for Russians, was detained in Kherson.

He participated in organization of work of housing and communal sector (HCS) under Ru legislation, established Ru systems for collecting payments from population for (HCS).https://t.co/mqZyDmUHYV pic.twitter.com/qOi6Et25j1