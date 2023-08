BNR menține rata de politica monetara - TradeVille

BNR A Menținut Rata De Politica Monetara

Consiliul de Administrație al BNR a hotărât, luni, menținerea ratei de dobânda de politica monetara la 7% pe an. Rata anuala a inflației a coborât la 10.25%, in luna iunie, in linie cu previziunile. Pe termen scurt, anticipările inflaționiste s-au ajustat descendent. Următoarea ședința de politica monetara a BNR va avea loc in data de 5 octombrie 2023. (Sursa: BNR)

Puterea De Cumpărare A Pensiilor, In Creștere

Puterea de cumpărare a pensiilor din Romania a crescut cu 2.5% in luna iulie 2023. Acest fapt rezulta din faptul ca pensia medie pentru limita de vârsta a crescut cu 13.03% fata de luna iulie 2022, in timp ce inflația anuala a fost de 10.25%. (Sursa: Financial Intelligence)

Consumul Britanicilor, In Scădere

Rata de creștere a vânzărilor, in Marea Britanie, a scăzut la cel mai mic nivel din ultimele 11 luni, retăierii britanici suferind atât din cauza inflației ridicate, cat si din cauza ploilor abundente din iulie. Astfel, valoarea vânzărilor cu amănuntul a crescut cu doar 1.5% fata de iulie 2022, aceasta fiind cu mult mai mica fata de valoarea medie de creștere din ultimele 12 luni de 3.9% si in scădere fata de vârful de +5.2% din februarie 2023. Analiștii se așteaptă ca dinamica de creștere a vânzărilor sa rămână una slaba si in trimestrele următoare. (Sursa: Reuters)

Rata Inflației Din Germania, In Scădere

Ads

Rata anuala a inflației in Germania a fost confirmata la 6.2% in iulie 2023, in scădere de la 6.4%, valoare înregistrata cu o luna in urma, rămânând aproape de minimul ultimelor 14 luni, din luna mai, de 6.1%. De asemenea, rata de baza a inflației, care exclude elementele volatile, cum ar fi alimentele si energia, a scăzut, la 5.5%, ceea ce indica o scădere a presiunilor inflaționiste din tara. Cu toate acestea, ambele rate au rămas cu mult peste ținta de 2.0% a Băncii Centrale Europene. Inflația globala pentru bunuri a încetinit la 7.0% de la 7.3%, datorita unor creșteri mai slabe a costului alimentelor (11.0% fata de 13.7%). (Sursa: Trading Economics)

Nuclearelectrica Preț curent 45.20 RON (1.46% ) MCap 13.6B P/E 5.03

Nuclearelectrica a anunțat deconectarea automata a Unității 1 a CNE Cernavoda in după-amiaza zilei de 8 august, din cauza unei disfuncționalități, care se va remedia in perioada următoare. (Sursa: comunicat societate)

Ads

Argus Constanta Preț curent 2.50 RON (1.63% ) MCap 89.4M

Argus a informat piață cu privire la încheierea unor acorduri de finanțare cu Banca Transilvania in valoare totala de 160.3 mil. RON, in vederea finanțării activităților operaționale. (Sursa: comunicat societate)

Holdingrock1 Preț curent 8.80 RON ( -0.23% ) MCap 155M P/E -14.82

Roca Industry a anunțat ca, in data de 31 iulie, s-a produs fuziunea efectiva dintre societățile Nativerock1 si Dial, conform proiectului de fuziune semnat la data de 10 mai 2023. Dial a avut calitatea de societate absorbanta. (Sursa: comunicat societate)

Bayer AG Preț curent 256.20 RON (1.05% ) MCap 211B

Bayer a încheiat primul semestru al acestui an raportând venituri consolidate in scădere cu 7.4%. Creșterea cheltuielilor operaționale a atras scăderea EBIT cu 54%, pana la puțin peste 2 mld. EUR. Profitul net a fost de 293 mil. EUR (-90.2% vs. S1 2023). Compania a precizat ca reducerea țintelor sale financiare pentru anul 2023 reflecta așteptările pesimiste ca vânzările diviziei Crop Science sa scadă, precum si anticiparea stagnării vânzărilor de produse farmaceutice. Gigantul farmaceutic anticipează valoarea EBITDA intre 11.3-11.8 mld. EUR, in scădere fata de 13.5 mld. EUR, valoare înregistrata in 2022. (Surse: raport societate;Reuters)

Ads

Lucid Group Inc Preț curent 6.720 USD (4.84% ) MCap 12B P/E -3.690

Producătorul de vehicule electrice, Lucid, a redus preturile automobilelor sale de lux, Air, cu pana la 12,400 USD in cadrul unei oferte. Compania nu a dezvăluit detalii despre numărul unităților care vor face obiectul acestor reduceri, pe fondul creșterii concurentei in industria americana a vehiculelor electrice si a războiului preturilor declanșat de Tesla. (Sursa: Reuters)

Snap Inc. Preț curent 10.29 USD ( -2.65% ) MCap 16.9B P/E -12.52

Autoritatea britanica de reglementare a datelor culege informații despre Snapchat, după ce au fost primite o serie de plângeri din partea publicului cu privire la modul in care compania a gestionat datele copiilor, in contextul in care Reuters a relatat ca Snapchat făcea prea puțin pentru a preveni utilizarea platformei de către copiii mai mici de 13 ani. Conform legislației britanice privind protecția datelor, companiile de social media au nevoie de acordul părinților înainte de a prelucra datele copiilor sub 13 ani. Compania a refuzat sa ofere detalii despre masurile pe care le-ar fi luat pentru a reduce numărul utilizatorilor minori. (Sursa: Reuters)

Ads

Amazon Com Inc Preț curent 138.79 USD ( -2.41% ) MCap 1.42T P/E 332.22

Amazon intenționează sa lanseze prima sa pereche de sateliți prototip de internet, la sfârșitul lunii viitoare, cu o alta racheta decât cea planificata anterior, modificând din nou cursele pentru navele spațiale pentru a evita întârzierile tot mai mari. Astfel, Amazon va lansa primii doi sateliți pentru programul Kuiper, prin care compania dorește sa ofere internet la nivel global, concurând cu rețeaua Starlink a SpaceX, deținuta de Elon Musk. (Sursa: Reuters)

Beyond Meat Preț curent 12.310 USD ( -19.44% ) MCap 832M P/E -2.564

Beyond Meat a raportat, pentru al doilea trimestru al anului, o pierdere neta pe acțiune de 0.83 USD, in conformitate cu așteptările pieței. Veniturile companiei au fost de 102.2 mil. USD – in scădere cu 30.5% fata de aceeași perioada a anului trecut, in timp ce EBITDA ajustat a totalizat -40.8 mil. USD, mai bine fata de pierderea de 68.8 mil. USD de anul trecut. In 2023, compania se așteaptă la o cifra de afaceri in valoare de 360 – 380 mil. USD, cu cca. 9% - 14% mai mica fata de 2022. După anunțarea rezultatelor, cotația acțiunilor a scăzut cu 15.9% in pre-market. (Sursa: Seekingalpha)

Ads

Eli Lilly and Company Preț curent 501.61 USD (10.47% ) MCap 469B P/E 82.63

Eli Lilly si-a majorat, ieri după-amiaza, previziunile pentru întregul an, in condițiile in care profitul din trimestrul al doilea a crescut cu 85% fata de aceeași perioada a anului trecut, datorita vânzărilor in creștere. Compania a raportat vânzări de 8.31 mld. USD, in creștere cu 28% fata de anul trecut. Gigantul farmaceutic se așteaptă acum la venituri anuale cuprinse intre 33.4 - 33.9 mld. USD, cu aproximativ 2.5 mld. mai mari decât prognoza anterioara. După publicarea rezultatelor financiare, prețul acțiunii a crescut cu 9% in ședința de pre-market de pe Wall Street. (Sursa: CNBC)

Novo Nordisk A/s Preț curent 189.69 USD (18.04% ) MCap 429B

Prețul acțiunilor Novo Nordisk a crescut cu aproape 17%, in cursul ședinței de tranzacționare de ieri, după ce compania a publicat rezultate mai bune decât așteptările in ceea ce privește un amplu studiu efectuat in legătura cu medicamentul Wegovy. Acest tratament este conceput pentru persoanele afectate de obezitate, iar rezultatele testărilor au arătat ca riscul unor afecțiuni cardiovasculare este redus cu 20%, mai mult decât așteptările de 10-15% ale analiștilor. Rezultatele testului încă nu au fost revizuite de alți experți din industrie. Rezultatele s-ar putea translata in modificarea prețului medicamentului care, in SUA, costa 1,300 USD pe luna. (Sursa: Reuters)

Deschide Cont la TradeVille

Aceasta prezentare factuala este realizata de Departamentul de Analiza TradeVille. Cotațiile afișate sunt cele de la sfârșitul zilei precedente de tranzacționare. Investiția in instrumente financiare presupune riscuri specifice; performantele anterioare nu sunt un indicator fiabil al rezultatelor viitoare. Costurile de achiziție si fluctuațiile valutei pot influenta randamentul investiției.

Nu exista instrument financiar fără risc (citeste). SSIF TradeVille SA, Calea Vitan nr. 6A, Bl. B, Tronson B, et. 3, București, +40 21 318 75 55, help@tradeville.ro. Autorizația CNVM 2225/15.07.2003. Reglementata de ASF. Agenție Brașov: (citeste).