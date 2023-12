Bursa in 2023 - TradeVille

Bursa In 2023

Printre cele mai importante evenimente care au marcat economia României in 2023 se numără listarea Hidroelectrica, punctul central al evenimentelor din ultimii 30 de ani de pe piața de capital. Listarea a fost urmata de performanta istorica a indicelui BET, care a reușit, in premiera, sa spargă bariera de 15,000 de puncte, împins de acțiuni precum OMV Petrom, Banca Transilvania sau Transport Trade Service, care au generat randamente semnificative. (Sursa: ZF)

Bursa De Valori București – Personajul Principal Al Anului

Bursa de Valori de la București a excelat in anul 2023, reușind sa depășească alte burse mai dezvoltate din regiune. De la distribuția record de dividende (9.2 mld. RON) din partea Fondului Proprietatea, pana la randamentele istorice generate de o serie din companiile aflate pe piața reglementata, toate au condus la un avans de peste 30% a indicelui BET si de peste 38% a indicelui BET-TR. (Sursa: ZF)

Inflația Încetinește In Japonia

In noiembrie, inflația de baza din Japonia a încetinit la 2.5%, corespunzând previziunilor, dar marcând o scădere semnificativa fata de 2.9% in octombrie. Aceasta decelerare, determinata de preturile mai mici ale bunurilor, ca urmare a scăderii costurilor combustibililor si a creșterii moderate a preturilor la alimente, reduce presiunea asupra Băncii Japoniei (BOJ) de a renunța la politica monetara relaxata. Inflația serviciilor a crescut la 2.3%, ceea ce indica o creștere a salariilor, dar analiștii rămân nesiguri in ceea ce privește o inflație susținuta determinata de cerere. Este probabil ca BOJ sa aștepte semne mai clare de inflație determinata de salarii majorate, înainte de a lua in considerare schimbări de politica, in ciuda previziunilor pentru 2024, privind o potențiala schimbare de la ratele negative ale dobânzii. (Sursa: Reuters)

PIB American – Revizuit In Creștere

Recenta creștere a cererilor săptămânale de ajutor de șomaj cu 2,000 pana la 205,000 de persoane sugerează o creștere subtila a șomajului, însă acest lucru a fost compensat de indicatori economici pozitivi, cum ar fi creșterea neașteptata a vânzărilor cu amănuntul, creșterea brusca a numărului de locuințe începute si creșterea numărului de autorizații de construcție, toate acestea contribuind la o estimare a PIB american revizuita, in creștere, la 4.9% pentru al patrulea trimestru. In ciuda îngrijorărilor legate de un început de trimestru lent, acești factori, împreuna cu datele încurajatoare privind inflația si sentimentul consumatorilor, indica o economie robusta. (Sursa: Reuters)

Societatea Energetica Electrica Preț curent 11.40 RON (0.88% ) MCap 3.94B P/E 8.91

Electrica a informat piața cu privire la modificarea tarifelor de distribuție de energie electrica pentru DEER. Astfel, pentru zona Muntenia Nord acestea au crescut in medie cu 11.3%, pentru Transilvania Nord acestea au crescut cu cca. 10.9%, iar pentru Transilvania Sud tarifele au crescut cu 8.6%. Aceste modificări vor fi aplicabile începând cu 1 ianuarie 2024. (Sursa: BVB)

Sphera Franchise Group Preț curent 26.7 RON (5.12% ) MCap 1.03B P/E 18.5

Sphera Franchise Group a informat piața cu privire la deschiderea, la 21 decembrie 2023, a unui nou restaurant KFC, in orașul Buzău, acesta fiind al doilea restaurant KFC din județ. Locația este de tip drive thru. (Sursa: BVB)

Transilvania Broker de Asigurare Preț curent 21.80 RON (1.87% ) MCap 109M P/E 11.06

Transilvania Broker de Asigurare a anunțat o schimbare in cadrul echipei executive de conducere. Director general si reprezentant legal al Societății, Daniel Loghin, va renunța la funcția sa începând cu data de 01.01.2024, urmând sa fie înlocuit de actualul Director al Departamentului Asigurări Corporate, Sorin Baltasiu. Acesta are o experiența de peste 20 de ani in poziții de top management in domeniul asigurărilor, dintre care ultimii 4 ani i-a petrecut in cadrul companiei. (Sursa: BVB)

Tencent Holdings Ltd (otc) Preț curent 35.969 USD ( -11.08% ) MCap

Tencent a pierdut aproximativ 43.5 mld. USD din valoarea de piața vineri, după ce China a surprins piețele financiare cu un set nou de reguli menite sa limiteze timpul excesiv petrecut pe jocuri video. Anunțul a afectat acțiunile listate la Hong Kong ale Tencent, NetEase si Bilibili, printre cele mai mari companii din industria de găman. Prețul acțiunilor Tencent au scăzut cu 12.4% in urma anunțului, ajungând la 274 HKD, cel mai scăzut nivel din noiembrie 2022 încoace. (Sursa: CNBC)

TESLA INC. Preț curent 256.22 USD (0.32% ) MCap 813B P/E 66.73

Tesla a achiziționat, in Shanghai, un teren pentru construirea unei fabrici de baterii megapack, pentru suma de 31.1 mil. USD. Construcția noii uzine, capabila sa producă 10,000 de megapachete anual, va debuta in primul trimestru din 2024, vizând începerea producției din trimestrul al patrulea. Aceasta urmează planul Tesla anunțat in aprilie, care viza un start in T2 2024. Compania are in vedere o extindere a capacitații de producție de vehicule electrice la gigafabrica sa din Shanghai, in așteptarea aprobărilor autorităților de reglementare, dincolo de capacitatea sa anuala de 1.1 mil. de unități. (Sursa: Reuters)

Warner Bros Discovery Inc- Preț curent 11.30 USD ( -0.18% ) MCap 28B P/E -4.17

Directorul executiv al Warner Bros. Discovery si directorul executiv al Paramount, Bob Bakish, s-au întâlnit săptămâna trecuta pentru a discuta despre o posibila fuziune, însă piața nu a fost impresionata. Prețul acțiunilor ambilor giganți media a scăzut si mai mult. Warner Bros. Discovery are o valoare de piața de aproximativ 30 mld. USD, fiind de 3 ori mai mare decât Paramount. Imediat după anunț, prețul acțiunilor Paramount a scăzut cu 2.6%, in timp ce prețul acțiunilor Warner Bros. Discovery a marcat o scădere de 2.1%. (Sursa: Barron’s)

