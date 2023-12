Dolarul se depreciază pe baza anticipărilor scăderii dobânzilor - TradeVille

Creditarea Privata, Creștere De 5.4% In Noiembrie 2023

In luna noiembrie, creditarea privata in Romania a crescut cu 5.4%, ajungând la 384 mld. RON. In termeni reali, creditul neguvernamental a scăzut cu 1.2%. Creșterea a fost notabila la creditele in valuta acordate companiilor (+14.6%) dar in scădere la cele luate de populație (-12%). Depozitele la bănci au crescut cu 1.3%, atingând la finalul lunii 555 mld. RON, cu majorări substanțiale la depozitele in RON, in special in rândul populației. Pe de alta parte, depozitele in valuta au avut fluctuații minore. (Sursa: BNR)

Managerii Estimează Creșterea Preturilor In Industria Prelucrătoare

Managerii din industria prelucrătoare si construcții estimează, conform INS, o creștere a preturilor si relativa stabilitate a producției si a numărului de salariați in următoarele 3 luni. In construcții, se prevede o scădere a producției si a numărului de angajați, concomitent cu o creștere a preturilor lucrărilor. In comerțul cu amănuntul, se anticipează o relativa stabilitate economica. (Sursa: INS)

Dolarul Se Depreciază Pe Baza Anticipărilor Scăderii Dobanzilor

Dolarul s-a depreciat in raport cu principalele valute, precum yenul, euro si lira sterlina, atingând minimul ultimelor cinci luni, din cauza așteptărilor pieței privind reduceri semnificative ale dobanzilor in 2024. Indicele care urmărește prețul dolarului a scăzut la 100.61, îndreptându-se spre un declin anual de 2.7%. Yenul, sensibil la ratele americane, a crescut puternic fata de dolar. Piețele anticipează o probabilitate de 88% de reducere a ratelor americane pana in martie 2024. In pofida unei poziții dovish din partea Fed, alte bănci centrale, precum BCE, intenționează sa mențină rate mai ridicate. De asemenea, euro si lira sterlina s-au apreciat, euro urmând sa înregistreze o creștere anuala de 3.7%, iar lira o creștere de 6%. Monedele de pe piețele emergente au avut un comportament similar, indicele MSCI atingând un maxim al ultimelor 20 de luni. (Sursa: Reuters)

Prețul Petrolului A Scăzut După Reducerea Tensiunilor Din Orientul Mijlociu

Prețul petrolului a scăzut cu 1% pe fondul atenuării îngrijorărilor legate de întreruperile de transport maritim din Marea Roșie, in ciuda tensiunilor din Orientul Mijlociu. Țițeiul Brent a scăzut la 78.75 USD, iar țițeiul american WTI la 73.31 USD pe baril. Marii transportatori, precum Maersk, au reluat rutele din Marea Roșie, după ce le evitaseră din cauza atacurilor Houthi. Coaliția maritima condusa de SUA vede acțiuni limitate, aliații fiind ezitanți pe fondul conflictului actual din Gaza. Creșterile neașteptate ale stocurilor de țiței si potențialele reduceri de rate din 2024 in SUA si Europa ar putea influenta cererea viitoare de petrol. (Sursa: Reuters)

Arctic Stream Preț curent 29.4 RON (1.73% ) MCap 123M P/E 11.5

Integratorul de infrastructura IT, Arctic Stream, a informat piața despre semnarea unui contract semnificativ in valoare de 12.2 mil. RON cu un client din sectorul public cu atribuții in domeniul apărării. Obiectul contractului îl reprezintă furnizarea de echipamente de telecomunicații pentru data center, iar durata acestuia este de 4 luni. (Sursa: BVB)

2B Intelligent Soft Preț curent 11.00 RON ( -0.45% ) MCap 150M P/E 10.58

Dezvoltatorul de soluții software, 2B Intelligent Soft, a anunțat un contract de furnizare servicii IT care depășește 10% din valoare cifrei de afaceri aferenta anului 2022, respectiv 623,744 EUR. Clientul este o companie multinaționala din sectorul petrol si gaze, iar obiectul contractului îl reprezintă furnizarea de echipamente hardware si software cat si servicii de implementare si suport. Contractul se desfășoară pe o perioada de 3 ani. (Sursa: BVB)

Visual Fan - Allview Preț curent 9.28 RON ( -0.22% ) MCap 61.8M P/E 42.42

Visual Fan S.A. a finalizat construcția a 7 centrale fotovoltaice pentru S.C. APA SERV S.A. societate din Teleorman, cu o capacitate totala de 1.6 MW. Proiectul a inclus panouri fotovoltaice Allview si invertoare solare Huawei, fără necesitatea unor fundații speciale. Componentele integrate includ sisteme de protecție, monitorizare in Cloud, stații meteo si echipotentializare. Divizia Allview INDUSTRY – IMM își propune sa implementeze peste 100 MW de proiecte de energie solara pana in 2024. (Sursa: BVB)

Apple Inc. Preț curent 194.09 USD (0.49% ) MCap 3.04T P/E 32.10

O curte de apel din SUA a ridicat temporar interdicția de import a ceasurilor inteligente Apple, oprind ordinul ITC într-o disputa cu Masimo privind brevetul pentru tehnologia de monitorizare a oxigenului din sânge. Implicațiile financiare sunt iminente, ceea ce ar putea conduce la înțelegeri sau modificări tehnologice. Analiștii remarca faptul ca impactul procesului depășește potențialele pierderi financiare pentru Apple. Acțiunile Masimo au scăzut după decizie, in timp ce Apple poate relua vânzarea ceasurilor Series 9 si Ultra 2. (Sursa: Reuters)

Xiaomi Corporation Preț curent 1.8230 EUR ( -1.49% ) MCap 46.2B

Xiaomi, unul dintre principalii producători chinezi de smartphone-uri, a prezentat primul sau vehicul electric, SU7, si si-a anunțat ambiția de a deveni unul dintre primii cinci producători auto la nivel mondial. SU7 dispune de o tehnologie avansata, oferind viteze de accelerare care depășesc cele ale EV-urilor Tesla si Porsche. Acesta va fi disponibil in doua versiuni, cu autonomii de pana la 668 km si, respectiv, 800 km. Intrarea Xiaomi pe piața vehiculelor electrice face parte din strategia sa de diversificare si se aliniază cu marca sa consacrata de electronice de consum. Compania intenționează sa investească 10 mld. USD in sectorul auto pe parcursul unui deceniu si va produce mașinile sale într-o fabrica din Beijing cu o capacitate anuala de 200,000 de vehicule. (Sursa: Reuters)

General Motors Co Preț curent 35.97 USD ( -0.30% ) MCap 50.1B P/E 4.46

General Motors a intentat un proces împotriva orașului San Francisco, încercând sa recupereze peste 100 mil. USD in taxe, penalități si dobânzi restante. GM susține ca municipalitatea a calculat incorect factura fiscala prin includerea vânzărilor unității sale de mașini care se conduc singure, Cruise, care funcționează separat si are vânzări minime in San Francisco. Procesul vine intr-un moment in care San Francisco se confrunta cu un deficit bugetar de 800 mil. USD pe parcursul a doi ani fiscali. (Sursa: Reuters)

Microsoft Corporation Preț curent 375.27 USD (0.32% ) MCap 2.79T P/E 38.57

Analistul Dan Ives de la Wedbush a majorat prețul țintă pe 12 luni al Microsoft Corp. la 450 USD pe acțiune, citând potențialul produselor sale de inteligenta artificiala, in special al chatbotului Copilot. El a comparat acest lucru cu impactul iPhone-ului Apple si cu primele zile ale internetului, sugerând o schimbare semnificativa in peisajul tehnologic. Ives a menționat ca AI-ul Microsoft ar putea schimba traiectoria de creștere a cloud-ului si crede ca 60% din baza sa instalata va folosi aceasta funcționalitate AI in trei ani, putând genera venituri de 25 mld. USD pana in anul fiscal 2025. (Sursa: MarketWatch)

Amazon Com Inc Preț curent 153.44 USD (0.07% ) MCap 1.59T P/E 121.78

Începând cu 29 ianuarie, Prime Video de la Amazon va introduce "reclame limitate" pentru abonații săi. Aceasta mișcare reprezintă o schimbare fata de practica obișnuita de a oferi niveluri mai ieftine susținute de reclame, deoarece utilizatorii Prime Video vor avea reclame in mod implicit si pot opta pentru o experiența fără reclame la un cost suplimentar de 2.99 USD pe luna. Costul actual al Prime Video este de 14.99 USD lunar. Decizia Amazon urmărește sa susțină investițiile in conținut, promițând mai puține reclame in comparație cu televiziunea liniara si rivalii de streaming. In 2022, cheltuielile Amazon cu conținutul de streaming au fost de aproximativ 16.6 mld. USD. (Sursa: MarketWatch)

