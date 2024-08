Noi emisiuni de titluri de stat Fidelis – TradeVille

Noi emisiuni de titluri de stat Fidelis

Ministerul Finanțelor a anunțat o noua emisiune de titluri de stat Fidelis in luna octombrie, după ce, in august, a fost atrasa suma impresionanta de 3.2 mld RON. Lansarea noii emisiuni are loc in aceeași luna cu ședința de politica monetara a BNR, la care se poate propune o noua rata a dobânzii, mai scăzută. In data de 7 august BNR a decis reducerea dobânzii de la 6.75% la 6.5%, lucru care s-a reflectat in scăderea cu 0.20% a cuponului la ultima emisiune Fidelis. (Sursa: ZF)

Apetit crescut pentru credite in lei

Cele mai recente date BNR arata faptul ca soldul creditelor in lei pentru populație a crescut cu 10.6%, pana la nivelul de 164 mld. RON. Pe segmentul corporate creșterea creditării in moneda națională a fost de 6%, creditele atingând o valoare de 116 mld. RON. Contextul economic, dominat de dobânzi ridicate, a încetinit creșterea creditării in primele 7 luni ale anului 2024, ritmul mediu de creștere fiind de aproximativ 5.7%, aproape la jumătate fata de viteza medie din aceeași perioada a anului trecut. (Sursa: ZF)

Criptomonedele fac valuri

Numărul milionarilor in criptomonede a crescut cu 95% in ultimul an, ajungând la 172,300 la nivel global, conform unui raport al New World Wealth si Henley & Partners. Aceasta creștere este alimentata de dezvoltarea rapida a ETF-urilor pentru bitcoin, care au atras peste 50 mld. USD. Singapore este pe primul loc in „Crypto Adoption Index”, in timp ce Hong Kong, Emiratele Arabe Unite si SUA ocupa următoarele poziții. (Sursa: CNBC)

Ads

Ce urmează?

Conform estimărilor inițiale, economia Germaniei a fost afectata in al doilea trimestru, PIB-ul având o contracție de 0.1% in perioada aprilie - iunie. In timp ce cheltuielile guvernamentale s-au majorat cu 1%, consumul privat a scăzut cu 0.2%. Sectorul industrial este afectat de cererea externa scăzută, de costurile ridicate de împrumut si de incertitudinea politica. Chiar daca Bundesbank prevede o ușoară expansiune in T3, creșterea generala in acest an va fi una modesta. (Sursa: Bloomberg)

Societatea Energetica Electrica Pret curent 14.94 RON ( -6.39% ) MCap 5.07B P/E 6.23

Electrica a publicat sumarul rezultatelor consolidate pentru primul semestru. Principalii indicatori oferă semnale mixte investitorilor: in timp ce EBITDA creste cu 6% fata de S1 2023, veniturile operaționale scad cu aproape 30%, iar profitul net înregistrează o diferența de 40.3 mil RON ca urmare a dinamicii nefavorabile a pieței de furnizare. (Sursa: BVB)

Ads

Dn Agrar Group Pret curent 1.500 RON (0.33% ) MCap 238M P/E 29.069

DN Agrar a înregistrat, pentru primul semestru al anului 2024, o cifra de afaceri de 83.25 mil. RON (+3.61% vs S1 2023) si un profit net de 15.08 mil RON (-0.64% vs S1 2023). In ciuda creșterii cu 17% a cantității de lapte livrata, stagnarea profitului provine de la scăderea prețului mediu de vânzare al laptelui brut. De asemenea, implementarea proiectului Straja a adus costuri operaționale suplimentare care au pus presiune pe marjele de profit ale companiei. Cu toate acestea, performanta financiara actuala este in linie cu bugetul, DN Agrar țintind o cantitate de 60 mil. de litri de lapte livrat. (Sursa: BVB)

Purcari Wineries Public Company Limited Pret curent 15.46 RON (0.00% ) MCap 623M P/E 10.06

Paval Holding, vehiculul de investiții deținut de cei doi acționari fondatori ai companiei Dedeman, a anunțat printr-un comunicat pe site-ul Bursei diminuarea deținerii la emitentul Purcari sub pragul de 5%, pana la 4.97%. Trebuie menționat faptul ca nu a avut loc o vânzare propriu-zisa de acțiuni, ci o diluare pasiva a deținerii in urma exercitării unor opțiuni de cumpărare de către angajații Purcari. (Sursa: ZF)

Ads

Apple Inc. Pret curent 228.39 USD (1.51% ) MCap 3.58T P/E 37.80

Apple anunță viitoarele evenimente: pe data de 9 septembrie va fi ținută o conferință de presa in cadrul căreia se așteaptă prezentarea unor noi dispozitive de tip iPhone si Apple Watch, împreună cu noul software, iOS 18. Apple a anunțat si un nou CFO, Kevan Parekh, care își va prelua funcția de la data de 1 ianuarie 2025. După un parcurs de 11 ani in companie, Parekh va promova din rolul de vice președinte al departamentului de planificare financiara si analiza. Acesta îl înlocuiește pe Luca Maestri. (Sursa: CNBC&Barrons)

Jpmorgan Chase & Co Pret curent 219.81 USD (0.57% ) MCap 648B P/E 14.21

JPMorgan l-a angajat pe Yang Ruo pentru a conduce echipa de telecomunicații, media si tehnologie din China. Yang, fost director financiar la Shopline, Fosun si Xiaohongshu, va lucra din Hong Kong pentru a coordona tranzacții precum fuziuni si achiziții si oferte publice inițiale. JPMorgan a fost implicata in tranzacții importante in China in decursul acestui an, inclusiv vânzări de obligațiuni convertibile si consultanta pentru M&A. (Sursa: Bloomberg)

Ads

XPeng Inc. Pret curent 7.74 USD (1.71% ) MCap 13.8B

Xiaopeng He, directorul executiv al producătorului de vehicule electrice XPeng, a cumpărat peste 2 mil. de acțiuni ale companiei in intervalul 21-23 august, menționând ca are in plan sa își mărească deținerea in continuare. Analiștii speculează faptul ca aceasta achiziție a avut loc pe fondul încrederii crescute a management-ului in lansarea a doua noi modele de vehicule care ar putea avea un impact semnificativ asupra vânzărilor. (Sursa: WSJ)

Pfizer Inc Pret curent 28.61 USD ( -0.83% ) MCap 162B P/E 7.56

Confrunantandu-se cu scăderea cererii pentru produsele sale, Pfizer a lansat un nou site, PfizerForAll, care permite pacienților sa se programeze pentru vaccinări sau consultații virtuale in vederea prescripțiilor pentru medicamente, care mai apoi sunt livrate la domiciliu. Potrivit lui Tim Mackey, profesor la Universitatea din California, acest trend sugerează o posibila competiție intre marile companii farmaceutice pentru a vinde direct consumatorilor, evitând in același timp intermediarii care reduc veniturile si îngreunează accesul pacienților la medicamente. (Sursa: Bloomberg)

Ads

Eli Lilly and Company Pret curent 956.98 USD (0.78% ) MCap 859B P/E 132.25

Ely Lilly ia o decizie importanta: lansează o noua varianta a Zepbound, medicament folosit pentru pierderea in greutate. Produsul folosit de milioane de pacienți este acum disponibil pe piața si pentru persoanele care nu dețin asigurare medicala, la aproximativ jumătate din prețul unei doze a medicamentelor similare. Produsul a apărut ca răspuns al cererii robuste pe piața din SUA. (Sursa: CNBC)

Deschide Cont la TradeVille

Aceasta prezentare factuala este realizata de Departamentul de Analiza Tradeville. Cotațiile afișate sunt cele de la sfârșitul zilei precedente de tranzacționare. Investiția in instrumente financiare presupune riscuri specifice; performantele anterioare nu sunt un indicator fiabil al rezultatelor viitoare. Costurile de achiziție si fluctuațiile valutei pot influenta randamentul investiției.

Nu exista instrument financiar fără risc (citeste). SSIF Tradeville SA, Calea Vitan nr. 6A, Bl. B, Tronson B, et. 3, București, +40 21 318 75 55, help@tradeville.ro. Autorizația CNVM 2225/15.07.2003. Reglementata de ASF

Grafice afișate pe baza datelor BVB/CBOE.

Ads