Rata șomajului scade in SUA - TradeVille

Fondurile Mutuale Au Contribuit Cu 1.4 Mil. RON Către Guvernul României

Asociația Administratorilor de Fonduri (AAF) a anunțat ca a vărsat prin reținerea la sursa in prima jumătate a acestui an, in conturile statului aproximativ 1.4 mil. RON rezultate din cota de impozitare de 1% pentru deținerile pe termen mai lung de un an si de 3% pentru cele de sub 1 an. Președintele AAF, Horia Gusta, considera ca propunerea de mărire a taxelor nu ar reprezenta o miza financiara importanta pentru stat, dat fiind faptul ca suma totala din acesta jumătate de an nu ar fi depășit 2.1 mil. RON cu noile prevederi. (Sursa: ZF)

Comerțul Cu Amănuntul Slăbește Fata De Luna Mai

Cifra de afaceri din comerțul cu amănuntul a scăzut, in luna iunie 2023, fata de mai, cu 2.8% ca serie bruta si cu 1.9% ca serie ajustata. Comparativ cu aceeași perioada a anului trecut, indicatorul a înregistrat o creștere cu 1.5% ca serie bruta si de 2% ca serie ajustata, cea mai mare dinamica având segmentul produselor nealimentare (+4.5%) si cel al produselor alimentare, băuturi si tutun (+1.3%). Comerțul cu amănuntul al carburanților pentru autovehicule a scăzut cu 3.7%. (Sursa: INS)

Producătorii De Mașini Mizează Pe Tehnologie Pentru A Concura In China

Cei mai mari producători mondiali de autovehicule, precum BMW si Volkswagen, se bazează din ce in ce mai mult pe tehnologii avansate, precum software-ul de asistenta pentru șofer, pentru a putea concura in China, cea mai mare piața de vehicule electrice din lume. Potrivit ultimelor date aproape 60% din numărul total de EV vândute in 2022 s-au înregistrat in China. Totodată, CounterPoint Research subliniază faptul ca mărcile locale, precum BYD, Wuling, Chery, Changan si GAC detin peste 81% din cota de piața. (Sursa: CNBC)

Rata Șomajului Scade In SUA

Economia americana a menținut un ritm moderat de creștere a locurilor de munca in luna iulie, numărul de salariați din sectorul non-agricol înregistrând o creștere de 187,000 locuri de munca, in timp ce datele pentru luna iunie au fost revizuite in scădere, arătând ca au fost adăugate doar 185,000 locuri de munca fata de 209,000 cat au fost raportate anterior. Datele au fost sub estimările Reuters, care a previzionat adăugarea a cca. 200,000 locuri de munca in iulie. In ciuda creșterii numărului de locuri de munca, piața muncii rămâne una restrânsa, rata șomajului scăzând la 3.5% de la 3.6% in iunie, revenind la niveluri care nu au mai fost observate de mai bine de 50 de ani. Creșterea anuala a salariilor s-a menținut la 4.4%, fiind prea mare pentru a fi in concordanta cu ținta inflației de 2% a Fed. (Sursa: Reuters)

One United Properties Preț curent 0.930 RON (0.00% ) MCap 3.44B P/E 7.060

One United Properties a anunțat emiterea certificatului de înregistrare pentru instrumente financiare (CIIF) de către ASF, validând o majorare de capital cu 94,835,729 de acțiuni noi. Aceste acțiuni au fost emise în baza unei decizii a Consiliului de Administrație din mai 2023, iar decizia de majorare a capitalului a fost aprobată de Adunarea generală extraordinară a acționarilor din aprilie 2022. În prezent, societatea este în curs de înregistrare a noilor acțiuni la Depozitarul Central. Aceste acțiuni nou emise au fost alocate beneficiarilor planurilor de opțiuni pe acțiuni, așa cum s-a menționat în rapoartele anterioare. Ca urmare a acestei majorări, capitalul total al One United Properties S.A. este acum de 759.530.863 lei, împărțit în 3,797,654,315 acțiuni nominative, fiecare cu o valoare nominală de 0.2 RON. (Sursa: BVB)

Bittnet Systems București Preț curent 0.253 RON ( -1.94% ) MCap 160M P/E -123.314

Bittnet Systems a informat, la finalul ședinței bursiere de vineri, piața cu privirea la semnarea a doua contracte semnificative de către Dataware Consulting pentru furnizarea si instalarea de echipamente de infrastructura. Cele doua acorduri au o perioada de derulare de 3 ani, si sunt in valoare de aproximativ 60 mil. RON. Beneficiarul este un client din sectorul public. (Sursa: BVB)

Palantir Technologies Inc Preț curent 19.00 USD (1.55% ) MCap 38B P/E -148.79

Palantir si WesTrac au anunțat extinderea pe mai mulți ani a parteneriatului pentru implementarea platformei Foundry in cadrul operațiunilor principale. WesTrac este un furnizor important de echipamente mobile grele si de servicii post-vânzare pentru industriile miniere si de construcții din Australia, si totodată, unul dintre cei mai mari dealeri Caterpillar din lume. WesTrac dorește sa incorporeze soluții de inteligenta artificiala folosind o varietate de instrumente software, cum ar fi si noua platforma oferita de Palantir. (Sursa: SeekingAlpha)

Fortinet, Preț curent 61.40 USD ( -18.95% ) MCap 45B P/E 46.65

Prețul acțiunilor companiei de securitate cibernetica Fortinet s-a prăbușit cu peste 14% după publicarea ultimelor rezultate financiare. In ciuda faptului ca atât veniturile trimestriale cat si profitul au depășit consensul analiștilor de pe Wall Street, compania a ținut sa sublinieze faptul ca se așteaptă ca veniturile pentru întreg anul sa se situeze sub prognoza inițiala. Alte companii din acest domeniu au înregistrat scăderi ale cotației, printre care si liderul Palo Alto al cărui preț a scăzut cu peste 6%. (Sursa: SeekingAlpha)

Coinbase Global Preț curent 88.530 USD ( -2.45% ) MCap 19.4B P/E -8.550

Coinbase a raportat al 6-lea trimestru consecutiv de pierderi din cauza riscurilor de reglementare si a volumelor mai mici de tranzacționare care continua sa cântărească asupra viitorului companiei. Cea mai mare platforma de tranzacționare de criptomonede din SUA a înregistrat o pierdere de 97 mil. USD in al doilea trimestru. In acest an, prețul acțiunilor a înregistrat un salt spectaculos de peste 150%, dar se afla încă cu mult sub prețul din prima zi de tranzacționare de 381 USD. Coinbase rămâne blocata într-o bătălie juridica cu autoritățile de reglementare. SEC a dat in judecata compania in luna iunie, argumentând ca, platforma trebuie sa își schimbe statutul legal. (Sursa: WSJ)

Warner Bros Discovery Inc- Preț curent 13.64 USD (5.82% ) MCap 4.6B P/E -0.52

Warner Bros. Discovery a anunțat ca lucrează la introducerea știrilor si a programelor de sport in ofertele sale de streaming din SUA. Conglomeratul de divertisment caută sa își crească baza de abonați fără a-si canibaliza afacerile de rețele TV, care se afla in dificultate de câțiva ani. Directorul executiv David Zaslav a declarat ca societatea este in măsura sa își îndrepte atenția către știri si sport in contextul in care noul serviciu de streaming, Max, care a combinat HBO Max si Discovery+ a fost lansat la sfârșitul lunii mai. De asemenea, compania a declarat ca face pași importanți in reducerea datoriei si a ținut sa precizeze ca baza de abonați de streaming s-a redus ușor in ultimul trimestru ca urmare a lansării noului serviciu, din cauza suprapunerii abonaților. (Sursa: WSJ)

Booking Holding Preț curent 2,805.58 USD ( -2.89% ) MCap 117B P/E 29.27

Booking Holdings a raportat un profit peste estimările analiștilor si a prognozat un sezon de vara record in ceea ce privește călătoriile. Profitul ajustat a fost de 37.62 USD pe acțiune, considerabil mai mare fata de estimările Wall Street (28.98 USD/acțiune). Vânzările au fost de 5.46 mld. USD cu aproximativ 300 mil. USD mai mult decât prognozau analiștii. Prețul acțiunilor companiei care deține website-uri de călătorie precum Booking.com, Priceline, Agoda, Kayak Rentalcars.com sau OpenTable a înregistrat o creștere de 12% in ședința de pre-market de vineri. (Sursa: Barrons)

