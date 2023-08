Reducere a deficitului de cont curent – TradeVille

Reducere A Deficitului De Cont Curent

Romania a incheiat primele 6 luni din 2023 inregistrand un deficit de cont curent de 9.82 mld EUR, fiind redus cu 18% fata de primele 6 luni din anul anterior. Astfel, deficitul din comertul international cu bunuri s-a redus cu 1.44 mld. EUR, pana la 13 mld. EUR, in timp ce balanta serviciilor a inregistrat un excedent de 7.2 mld. EUR. Pe de alta parte, investitiile straine au marcat o scadere de 13.2%, pana la 3.93 mld. EUR, iar balanta veniturilor primare, care include veniturile din munca si din investitii in active financiare, si-a accentuat deficitul pana la 4.6 mld. EUR. (Sursa: BNR)

Resursele De Energie Primara, In Scadere

In primele 6 luni din 2023, resursele de energie primara au scazut cu 0.8% in timp ce resursele de energie electrica au crescut cu 3.8% comparativ cu primul semestru din 2022. Principalele resurse de energie primara au totalizat, in S1 2023, 16.2 mil tone echivalent petrol (tep), dintre care productia interna a reprezentat 56.4%, respectiv 9,147 tep, inregistrand o crestere de 3.7% vs S1 2022, restul fiind cantitati din import. (Sursa: INS)

Zona Euro Trece Pe Excedent Comercial

Conform biroului de Statistica al UE, zona Euro a inregistrat, in luna iunie a acestui an, un excedent comercial de 23 mld. EUR, comparativ cu un deficit de 27.1 mld. EUR in aceeasi perioada a anului trecut. Astfel, exporturile au crescut, in iunie 2023, cu 0.3%, in timp ce importurile au marcat o scadere abrupta de 17.7%, in principal datorita scaderii puternice a deficitelor comerciale cu Rusia. De asemenea, in primele 6 luni ale acestui an, UE a redus deficitul comercial cu China la 148.7 mld. EUR, fata de 189.3 mld. EUR in S1 2022. (Sursa: Reuters)

Exporturile Japoniei Au Scazut Pentru Prima Data In 2 Ani Si Jumatate

Exporturile Japoniei din iulie au scazut pentru prima data in aproape 2 ani si jumatate din cauza cererii scazute de petrol usor si de echipamente pentru fabricarea de cipuri, reflectand ingrijorarile legate de recesiunea globala pe fondul incetinirii cresterii economice din China. Datele Ministerului de Finante au relevat o scadere de 0.3% pe an a exporturilor, sfidand previziunile economistilor care estimau o scadere de 0.8%. Un raport separat a relevat o crestere a cheltuielilor de capital in iunie, dar comenzile de baza ar putea scadea din cauza cererii slabe din strainatate. Scaderea exporturilor, pe fondul provocarilor de pe pietele majore precum China, evidentiaza fragilitatea economiei Japoniei, care se bazeaza pe exporturi pentru a-si sustine economia, pe fondul unui consum privat slab. (Sursa: Reuters)

Farmaceutica Remedia Deva Pret curent 0.705 RON (0.71% ) MCap 67.3M P/E 12.186

Farmaceutica Remedia a raportat o cifra de afaceri neta de 282.6 mil. RON (+8.9% vs. S1 2022), in timp ce profitul net a fost de 3.7 mil. RON (+0.5% vs. S1 2022). Dinamica profitului net se datoreaza scaderii profitului operational pana la aproape 4.3 mil. RON (-7.6% vs. S1 2022), aceasta fiind compensata de obtinerea unui rezultat financiar pozitiv de 390,485 RON (fata de o pierdere financiara de -160,729 RON, in S1 2022). (Sursa: raport societate)

Holdingrock1 Pret curent 9.00 RON (1.12% ) MCap 159M P/E -15.15

Roca Industry convoaca AGA Ordinara si Extraordinara pentru data de 18/19 septembrie 2023. La AGA Ordinara, principalul punct prevede aprobarea alegerii a doi membri noi in Consiliul de Administratie. La sedinta AGEA, unul dintre principalele puncte reprezinta aprobarea contractarii filialei Eco Euro Doors (EED) a unui imprumut de maximum 50 mil. RON, avand scadenta peste 60 luni si o rata de dobanda variabila (ROBOR1M + 3% p.a.). Creditorul este insasi societatea-mama Roca Industry HOLDINGROCK, iar imprumutul va servi filialei in scopul achizitiei a 70% din capitalul social al Workshop Doors SRL. Totodata, EED are in vedere achizitia unui pachet suplimentar de 30% din partile sociale emise de Workshop Doors. (Sursa: comunicat societate)

ALRO S.A. Pret curent 1.565 RON ( -1.26% ) MCap 1.11B P/E 3.209

Actionarii Alro sunt convocati la AGA Extraordinara pentru data de 19/20 septembrie 2023. Unul dintre punctele inscrise pe ordinea de zi prevede aprobarea contractarii de catre societate a unor facilitati de credit de tip revolving, in valoare de 120 mil. USD, respectiv 30 mil. USD cu entitati financiar-bancare coordonate de Exim Banca Romaneasca, pentru refinantarea creditelor de tip revolving de aceeasi valoare din cadrul unui contract. (Sursa: comunicat societate)

Fondul Proprietatea Pret curent 1.916 RON ( -0.21% ) MCap 11.9B P/E 6.167

Fondul Proprietatea convoaca AGA pentru data de 25 septembrie 2023. Printre altele, pe ordinea de zi este cuprins punctul care prevede reinnoirea mandatului Franklin Templeton International Services S.a.r.l. drept administrator unic al Fondului Proprietatea si administrator de FIA pentru 4 ani, incepand cu data de 1 aprilie 2024 si pana in 31 martie 2028 inclusiv. (Sursa: comunicat societate)

Alphabet - actiuni clasa Pret curent 130.75 USD (1.59% ) MCap 1.7T

Alphabet sporeste eforturile de reducere a costurilor operationale in randul unor divizii, printre care se numara si Verily, unitatea de afaceri aferenta stiintelor pentru sanatate. Totodata, sunt planificate reduceri de costuri in divizia preocupata cu dezvoltarea de automobile complet autonome. Verily a raportat rezultate mai slabe decat asteptarile. (Sursa: The Wall Street Journal)

Cisco Systems Inc Pret curent 54.98 USD (3.81% ) MCap 224B P/E 19.57

Producatorul de echipamente de retea, Cisco Systems, a incheiat trimestrul 4 al anului fiscal 2023 raportand venituri in crestere cu 16% de la an la an, respectiv 15.2 mld. USD, peste estimarile analistilor de 15.05 mld. USD. De asemenea, compania a inregistrat un profit ajustat pe actiune de 1.14 USD, peste asteptarile analistilor de 1.06 USD. Totodata, compania a anuntat acordarea unui dividend trimestrial de 0.39 USD/actiune, avand ca data platii ziua de 25 octombrie 2023. (Sursa: Reuters)

Bae Systems Plc Pret curent 9.574 GBP ( -4.50% ) MCap 30.1B

Compania britanica, BAE Systems a acceptat, in cursul zilei de ieri, sa cumpere activele aerospatiale ale Ball Corp. pentru cca. 5.5 mld. USD, analistii considerand aceasta tranzactie potrivita pentru compania de aparare, chiar daca o considera usor costisitoare. Tranzactia, care ar urma sa fie incheiata in prima jumatate a anului 2024, ar aduce un plus la profitul pe actiune si la marjele de profit ale companiei in primul an dupa finalizare. Stirea vine in contextul in care BAE a beneficiat, in acest an, de cresterea cheltuielilor militare, imbunatatidu-si in aceasta luna estimarile privind castigurile pentru anul 2023. (Sursa: Reuters)

Paramount Global Pret curent 14.79 USD ( -1.33% ) MCap 9.44B P/E -8.11

Paramount Global a anuntat ca abandoneaza planurile de a vinde o participatie majoritara in retelele sale de cablu VH1, BET si serviciul de streaming BET+, intrucat vanzarea acestora nu ar duce la o reducere semnificativa a gradului de indatorare in bilantul sau, a relatat Wall Street Journal, citand persoane familiare cu aceasta chestiune. Ofertele pentru aceste afaceri ale companiei se ridicau la 2 – 3 mld. USD. (Sursa: Reuters)

