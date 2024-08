Românii și investițiile la BVB – TradeVille

Românii și investițiile la BVB

Aproximativ 140,000 de investitori au un cont cu o valoare medie de 4,000 EUR, însumând 570 de mil. EUR in acțiuni, obligațiuni si alte instrumente financiare. Aceștia sunt integral compensați de Fondul de Compensare a Investitorilor, in limita a 20,000 de EUR. Alți 61,620 de investitori, cu portofolii intre 20,000 si 195,200 EUR, dețin investiții totale de 12.3 mld. EUR. Se remarca si un grup de 1,315 investitori care dețin un cont cu o valoare medie de 40 de mil. de EUR. (Sursa: ZF)

Statistici Pilon II

Activele fondurilor de pensii private Pilon II au atins 146.8 mld. RON, in iulie 2024, in creștere cu 16% fata de începutul anului. Titlurile de stat reprezintă 65% din totalul activelor, iar acțiunile aproximativ 25%. La acest pilon contribuie lunar 8.2 mil. de salariați romani, iar valoarea medie a contului individual este de 17,851 RON. In comparație cu finalul lui 2023, activele nete au crescut cu 15.9%. In iulie, contribuțiile brute au fost de 1.57 mld. RON, in ușoară scădere fata de iunie, cu o contribuție medie pe participant de 381 RON. (Sursa: Zf)

Conflictele politice, cauza prețului ridicat al petrolului

Prețul petrolului a înregistrat recent o creștere, cauzata de conflictele politice dintre Iran si Israel. Un procent de 4% din sursa de petrol a întregului glob ar putea fi compromisa daca Israelul va răspunde atacului inițiat de Iran, deși așteptările pieței sunt ca aceasta disputa sa nu declanșeze un întreg conflict regional. (Sursa: CNBC)

Cheltuielile cu terenurile, motiv de îngrijorare pentru China

China da semne de slăbiciune fiscala, după ce veniturile din vânzarea de terenuri au fluctuat dramatic. Scăderea generala cheltuielilor, cu 2% fata de aceeași perioada a anului 2023, este cauzata de o diferență negativa de 8.9% a cheltuielilor legate de vânzarea terenurilor, eveniment singular încă din 2016, de când sunt disponibile astfel de date. Aceste cheltuieli includ plățile pentru dezvoltarea primara a terenurilor si despăgubiri pentru infrastructura rurala deja existenta. (Sursa: Bloomberg)

Holde Agri Invest- Clasa A Pret curent 0.612 RON (0.33% ) MCap 74.2M P/E -2.178

Conducerea Holde Agri Invest anunța o schimbare in ceea ce privește funcția de CFO. Din data de 1 septembrie 2024, Daniel Adam va fi înlocuit de către Bogdan Serghiescu, cu un mandat pe o perioada nedeterminata. Bogdan Serghiescu este recomandat de experiență sa de peste 20 de ani in domeniul financiar si operațional, acesta ocupând poziții de conducere in trecut. (Sursa: BVB)

2Performant Network Pret curent 2.340 RON ( -5.26% ) MCap 30.4M P/E 13.173

2Performant Network a raportat rezultatele financiare aferente primului semestru din acest an. Veniturile din exploatare au ajuns la un total de 27.9 mil RON, in creștere cu 18% fata de 2023. Din aceasta suma, 23.5 mil RON reprezintă cifra de afaceri, cu 20% mai mult fata de S1 2023. Creșterea veniturilor din producția de active a înregistrat o dinamica de +64% fata de aceeași perioada a anului trecut. Rezultatul din exploatare este unul promițător, o parte din pierderea din 2023 de 550,000 RON fiind redusa, ajungând-se la o pierdere de 405,000 RON. (Sursa: BVB)

Impact Developer & Contractor Pret curent 0.2240 RON ( -1.32% ) MCap 529M P/E 17.8398

Analiștii de la Ipopema Securities au stabilit un preț țintă de 0.32 RON pentru acțiunile Impact Developer & Contractor, indicând un randament potențial de 40% fata de prețul actual. Impact a raportat o pierdere neta de 4.4 mil. RON in T2/2024, in scădere fata de trimestrul anterior, dar peste pierderea anticipata de 4.2 mil. RON. Acțiunile IMP se tranzacționează in scădere cu 16.7% de la începutul anului, in condițiile unei capitalizări de 518.1 mil. RON, majoritatea acțiunilor fiind deținute de Gheorghe Iaciu (58%) si Adrian Andrici (11.3%). (Sursa: ZF)

Transport Trade Services Pret curent 8.31 RON ( -65.80% ) MCap 1.49B P/E 6.02

Transport Trade Services este răsplătită pentru creșterea lichidității acțiunilor prin integrarea in indicele FTSE Russell, începând cu luna septembrie. Astfel, TTS va fi una dintre cele 9 companii românești aflate in structura FTSE Global All Cap. Diversificarea sectoarelor de activitate, odată cu integrarea TTS, ar putea încuraja investitorii din afara tarii sa descopere companiile listate la bursa locala. (Sursa: BVB)

Teraplast Pret curent 0.5140 RON ( -0.39% ) MCap 1.12B P/E -249.7028

TeraPlast subliniază importanta unui rol activ al autorităților in continuarea investițiilor pentru proiectele de infrastructura, punând accent pe absorbția corespunzătoare a fondurilor disponibile, precum cele din PNRR si programul Anghel Saligny. Pentru 2024, TeraPlast a bugetat investiții de 54 mil. RON, incluzând extinderea capacitaților de producție si dezvoltarea companiilor nou-achiziționate, cum ar fi cele din grupul Wolfgang Freiler din Ungaria si Palplast din Republica Moldova. In 2023, compania a înregistrat o cifra de afaceri de 672 mil. RON, in scădere cu 5% fata de 2022, iar profitul net a fost de 1.1 mil. RON. (Sursa: ZF)

Unilever Plc Pret curent 48.02 GBP (0.25% ) MCap 123B

Unilever a anunțat ca ar putea vinde brandul de produse pentru îngrijirea pielii, Kate Somerville, pe care l-a achiziționat in 2015. Valoarea pe care Unilever ar putea sa o solicite pentru Kate Somerville nu este clara in acest moment, dar brandul este foarte cunoscut, in special in Hollywood, si face parte din portofoliul prestigios de produse de îngrijire personala al Unilever. Compania a angajat PricewaterhouseCoopers pentru a atrage interesul potențialilor cumpărători. De asemenea, sursele sugerează ca Unilever plănuiește sa vândă si brandul REN, o alta marca de îngrijire a pielii, achiziționată tot in anul 2015. (Sursa: Seeking Alpha)

Amazon Com Inc Pret curent 175.85 USD ( -0.64% ) MCap 1.82T P/E 139.36

Analiștii din cadrul Wells Fargo ajustează in jos, cu 7 USD, prețul țintă pentru acțiunile Amazon, pana la o valoare de 225 USD. Driver-ul principal care a influențat țintă de preț este estimarea de profit pentru anul 2026, actualizata in urma schimbării perspectivelor analiștilor cu privire la serviciile de internet prin satelit. Îngrijorarea principala a fost data de momentul in care acest serviciu va deveni operațional si de costurile pe care compania le va înregistra pentru implementarea lui. (Sursa: CNBC)

