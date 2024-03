TradeVille câștigă "Premiul pentru Brokerul anului pe Piața AeRO, pe segmentul de acțiuni în 2023" la gala BVB

Liderul în industria de brokeraj din România a fost distins cu prestigiosul premiu "Brokerul anului pe Piața AeRO, pe segmentul de acțiuni în 2023", în cadrul galei organizate de Bursa de Valori București. Această recunoaștere întărește poziția de lider a TradeVille în furnizarea de servicii de tranzacționare și investiții, evidențiind angajamentul continuu al companiei pentru excelentă și inovație.

TradeVille a fost desemnat câștigător în urma unei analize riguroase a criteriilor precum volumul de tranzacționare, cota de piață și contribuția la dezvoltarea pieței AeRO.

Premiul consolidează palmaresul TradeVille, care include numeroase distincții obținute de-a lungul timpului pentru excelență în domeniul brokerajului.

Miriam Andrei, CEO TradeVille: "Suntem onorați de premiul acordat de BVB, care reprezintă o validare a eforturilor noastre constante de a oferi cele mai bune servicii și experiențe de tranzacționare pentru clienții noștri. Obiectivul este să livrăm investitorilor un pachet investițional sigur și complet, iar premiul vine că o confirmare a încrederii acestora în noi ca partener în explorarea oportunităților pieței financiare”.

TradeVille mulțumește clienților săi pentru încrederea acordată și promite să continue să ofere servicii de cea mai înaltă calitate și să rămână un partener de încredere pentru toți cei interesați de investiții pe piața financiară din România.

Miriam Andrei: “2023 a fost un an intens pentru noi, și vreau să mulțumesc clienților care ne-au fost alături. Am lansat produse și servicii noi, ne-am consolidat poziția de lider al segmentului de brokeraj retail, am intermediat cu succes și la valori record emitenții care au apelat la piața de capital. Toate semnele confirmă evoluția mentalității investitorilor români, ne așteptăm la un 2024 intens și plin de provocări.”

Despre TradeVille

TradeVille este liderul pieței de brokeraj de retail din România, cu o experiență de 30 de ani în industria de brokeraj. Compania este dedicată democratizării accesului la investiții și oferă clienților săi o platformă de tranzacționare ușor de utilizat, resurse educaționale ample și suport din partea unei echipe de profesioniști.

Pentru mai multe informații despre TradeVille și serviciile sale, vizitați TradeVille.ro