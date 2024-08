Vesti bune pentru Powell - TradeVille

Băncile oferă dobânzi mai mici

Odată cu semnalul de scădere al dobânzilor apar si reducerile la credite. Conform simulărilor realizate de brokerul de credite AVBS, băncile oferă ajustări ale dobânzilor pe anumite segmente, ofertele fluctuând intre 4.99% si 8% in funcție de criteriile de eligibilitate. După includerea taxelor si a comisioanelor, dobânda anuala efectiva poate ajunge la 7%. (Sursa: ZF)

Directiva UE influențează salariile din Romania

Directiva UE privind salariile minime adecvate ar urma sa crească remunerațiile a 25% - 33% dintre salariații romani. Aceasta schimbare va avea loc de la începutul anului 2025 si va influenta pana la o treime din forța de munca angajata cu norma întreagă. Statisticile arata ca, in prezent, 8 din 10 salariați câștigă cel mult salariul mediu. (Sursa: ZF)

Vânzările de mașini stagnează in UE

Asociația Europeana a Producătorilor de Automobile a declarat o creștere de 0.2% in luna iulie, comparativ cu evoluția pozitiva de 4.3% in luna precedenta. Aceasta stagnare in vânzări este datorata scăderilor din Germania si Franța, cu 2.1%, respectiv 2.3%. Schimbările au avut loc in aria mașinilor electrice si hibride, numărul înmatriculărilor diminuandu-se cu 10.8%. (Sursa: Seeking Alpha)

Vesti bune pentru Powell

Economia SUA a crescut cu 3% pe parcursul celui de-al doilea trimestru al acestui an prin prisma GDP-ului raportat ieri, comparativ cu o creștere de 1.4% in primul trimestru. Aceasta dinamica pozitiva s-a situat peste așteptările analiștilor, care estimau o creștere economica de 2.8%. De asemenea, cererile de șomaj pentru săptămâna anterioara au fost in linie cu așteptările, atingând o valoare de 231,000, ușor sub nivelul de la raportarea precedenta. (Sursa: investing.com)

Meta Estate Trust Pret curent 0.685 RON (5.38% ) MCap 70.1M P/E 8.792

Meta Estate înregistrează o creștere semnificativa atât a veniturilor, cat si a profitului net, pana la nivelul de 14.8 mil. RON (+249% vs. S1 2023), respectiv 6.3 mil. RON (+118% vs S1 2023). Veniturile din închirierea imobilelor s-au înjumătățit ca pondere in veniturile totale comparativ cu aceeași perioada a anului trecut, însă cele din vânzările de unități imobiliare au avut un avans major. Ca si perspective, compania își menține bugetul pentru anul 2024 si vizează investiții in active generatoare de venituri recurente, dar si o emisiune de obligațiuni corporative pentru refinanțarea acestor planuri. (Sursa: BVB)

Sphera Franchise Group Pret curent 39.8 RON ( -1.00% ) MCap 1.54B P/E 17.8

Sphera a anunțat convocară AGA pentru data de 7/8 octombrie 2024, in cadrul căreia se propune spre aprobare distribuirea unui dividend brut de 1.05 RON/acțiune. Raportat la ultimul preț de închidere, randamentul dividendului este de 2.6%. Data de înregistrare a fost propusa pe 22.10.2024, ex-date – pe 21.10.2024, iar data plații – pe 07.11.2024. (Sursa: BVB)

Aages Pret curent 7.45 RON (13.74% ) MCap 74.5M P/E 8.92

AAGES, unul dintre producătorii de instalații de încălzire prin inducție, a raportat la primul semestru dublarea cifrei de afaceri la nivel consolidat, atingând suma de 29.3 mil. RON. Profitul net s-a majorat cu aproximativ 174%, aceasta dinamica pozitiva având la baza creșterea cheltuielilor operaționale intr-un ritm mai lent decât cea a veniturilor. Totodată, marja neta s-a îmbunătățit de la nivelul de 19.6% realizat in primul semestru al anului trecut, la 23% semestrul acesta. Astfel, după aceasta raportare, AAGES ajunge la un grad de realizare al bugetului de 95% din perspectiva profitului net. (Sursa: BVB)

Bittnet Systems București Pret curent 0.1900 RON (0.00% ) MCap 120M P/E -19.6189

In „Topul integratorilor IT” Bittnet Group a ocupat cea de-a doua poziție după compania ETA2U, intrând pentru prima data in istorie in acest top. Compania creează un ecosistem digital robust luând in calcul atât progresul social, cat si creșterea economica. Bittnet si-a propus sa consolideze si sa modernizeze pilonul de infrastructura digitala. (Sursa: Linkedin)

Dollar General Corporation Pret curent 88.90 USD ( -28.54% ) MCap 18.4B P/E 8.51

Acțiunile Dollar General au scăzut cu 20% in tranzacțiile de premarket după raportarea ultimelor rezultate financiare si o schimbare a previziunilor pentru întreg anul. CEO-ul Todd Vasos a declarat ca tendințele de vânzări mai slabe sunt datorate stresului financiar la care sunt supuși clienții companiei de dobânzile ridicate, afirmație susținută si de performanta slaba a concurentului sau, Dollar Tree. (Sursa: CNBC)

Pinduoduo Inc Spon Ads Each Rep 4 Ord Shs Pret curent 94.220 USD (4.45% ) MCap 82.8B

Acțiunile gigantului chinezesc de e-commerce au scăzut drastic la începutul săptămânii înregistrând o scădere de aproape 29%, iar trendul descendent a continuat marți si miercuri însumând o depreciere de 36% in aceasta săptămâna. Deși Pinduoduo a raportat venituri de 97.06 mld. CNY (13.6 mld. USD) pentru al doilea trimestru, in creștere cu 86% fata de anul precedent, acestea au fost sub așteptările analiștilor. Câțiva analiști considera ca evaluarea companiei ar putea ajunge la un nivel atractiv pentru investitori. (Sursa: CNBC)

