VIX – ce spune despre piețe? – TradeVille

Agricultura - afectata de seceta

Culturile de grâu, porumb, rapița si floarea-soarelui au fost afectate in proporție de 40% de seceta din acest an, impactul fiind estimat la 2.5 mil. de hectare. Pierderile se ridica la o valoare de 1.5 – 1.9 mld. EUR, in timp ce despăgubirile oferite de Ministerul Agriculturii se situează in jurul valorii de 500 – 600 mil. EUR. Astfel, aceste despăgubiri nu acoperă nici măcar costurile de înființare ale culturilor, aspect ce are un impact negativ major asupra sectorului agricol din Romania. (Sursa: ZF)

Cifra de afaceri din serviciile de piața scade in 2024

Institutul National de Statistica anunță intr-un comunicat de presa ca volumul cifrei de afaceri din serviciile de piața prestate populației scade cu 2.8% in iunie 2024 fata de iunie 2023 ca serie bruta. Prima jumătate a anului 2024 reflecta o scădere de 1.5% comparativ cu anul precedent, aceasta schimbare fiind datorata activităților agențiilor turistice si tur-operatorilor, activităților de jocuri de noroc si altor activități recreative. (Sursa: INS)

Japonia, in deficit comercial

Japonia anunță un deficit comercial de 4.3 mld. USD cauzat de creșterea importurilor. Pe o perioada de un an, importurile in Japonia au crescut cu 17%, ajungând la un total de 70.6 mld USD. Exporturile au crescut cu 10% (66 mld USD) fata de 2023, in special către SUA, China si Brazilia. Exportul de automobile a suferit scăderi după ce au apărut discuții privind falsificarea unor teste de către Toyota Motor Corp. (Sursa: MarketBeat)

Ads

VIX – ce spune despre piețe?

August a fost o luna agitata pentru piețele financiare, cu incertitudini legate de sănătatea economiei globale care au determinat creșterea volatilității. Un raport despre locurile de munca, sub așteptări, in SUA, a declanșat temeri de recesiune si a dus la scăderea acțiunilor americane, in timp ce o poziție mai agresiva a Băncii Japoniei a provocat o prăbușire a Nikkei cu peste 12%. Pe 5 august, valoarea indicelui de volatilitate a depășit 65, dar a revenit rapid la aproximativ 14.5. Potrivit lui Gerry Fowler de la UBS, aceasta creștere a volatilității a fost o “reacție exagerata”. Cu toate acestea, volatilitatea poate reveni in perioada următoare conform analiștilor. (Sursa: CNBC)

Impact Developer & Contractor Pret curent 0.2290 RON (1.33% ) MCap 541M P/E 18.2380

Impact a încheiat prima jumătate a anului 2024 cu o pierdere de 12.8 mil. RON, comparativ cu profitul net de 34.3 mil. RON in aceeași perioada a anului trecut, din cauza costurilor financiare ridicate. Grupul a vândut 68 de locuințe in valoare de aproximativ 12.2 mil. EUR si a generat venituri suplimentare de 7.5 mil. EUR. In ciuda creșterii veniturilor cu 65%, ajungând la 98 mil. RON datorita vânzării unor unități rezidențiale mai scumpe si extinderii activităților, EBITDA a scăzut cu 78% la 11.6 mil. RON. (Sursa: BVB)

Ads

Avioane Craiova Pret curent 2.42 RON (6.14% ) MCap 77.7M P/E 5.62

După raportările la primul semestru, compania controlata de stat, Avioane Craiova, devine una dintre cele mai subevaluate companii de la BVB. Veniturile societății s-au ridicat la 74.4 mil. RON, de aproape 3 ori mai mari fata de aceeași perioada a anului trecut, in timp ce profitul net a fost de 7.4 mil. RON. Astfel, la o capitalizare de 73 mil. RON, acțiunile companiei se tranzacționează la un PER TTM de 5.38. (Sursa: ZF)

Macofil Jiu Pret curent 22.30 RON (1.83% ) MCap 80.5M P/E 6.07

După rezultatele pozitive raportate de Roca Industries, Macofil continua acest trend al pieței materialelor de construcții si înregistrează o creștere de 69.3% a veniturilor in primul semestru, pana la valoarea de 44.7 mil. RON. Profitul net s-a majorat cu 25%, atingând 6.9 mil. RON, comparativ cu 5.5 mil. RON realizat in aceeași perioada a anului trecut. De asemenea, poziția de cash a companiei s-a ridicat la 47.3 mil. RON, mai mult decât jumătate din capitalizarea acesteia. De la începutul anului, acțiunile Macofil au un randament de 25%, societatea plătind si un dividend, in luna iunie, in valoare de 0.27 RON/acțiune. (Sursa: BVB)

Ads

JD.com Inc Pret curent 26.70 USD ( -5.29% ) MCap 42.3B

Acțiunile JD scad cu 10% după ce Walmart anunță ca își va vinde participația de 5% in cadrul companiei. Aceasta a fost cea mai mare scădere de pe Hang Seng Index a zilei de ieri. Walmart anunță ca va continua relația comerciala cu JD, concentrandu-si capitalurile spre alte priorități, precum Walmart China sau Sam’s Club. (Sursa: CNBC)

NIO INC Pret curent 3.97 USD (3.12% ) MCap 6.58B

Deși majoritatea veniturilor Nio provin din vânzarea vehiculelor, segmentul de servicii de energie a crescut cu 5.2% in T1/2024, ajungând la 1.53 mld. de yuani. Zeekr, deținută de Geely, a introdus o tehnologie de încărcare ultra-rapida care permite vehiculelor sa ajungă de la 10% la 80% încărcare in doar 10.5 minute, depășind semnificativ performantele Tesla Model 3. In timp ce China își dezvolta rapid infrastructura de încărcare pentru vehicule electrice, SUA urmează un ritm de creștere mai lent, înregistrând 168,388 de stații publice de încărcare in 2023, o creștere de 23.5% fata de anul precedent. (Sursa: CNBC)

Ads

Macy's Inc Pret curent 15.72 USD ( -11.39% ) MCap 4.24B

Macy's își diminuează așteptările legate de vânzările din acest an. In T2, retailerul a ratat țintă de venituri, raportând vânzări de 4.94 mld. USD, sub cele 5.12 mld. estimate. Macy's a anunțat ca vânzările nete vor varia acum intre 22.1 si 22.4 mld. USD, in scădere comparativ cu estimările anterioare. Totodată, pana la începutul anului 2027, compania planifica sa închidă o treime din magazinele sale, investind in cele 350 de locații ramase. (Sursa: CNBC)

Deschide Cont la TradeVille

Aceasta prezentare factuala este realizata de Departamentul de Analiza Tradeville. Cotațiile afișate sunt cele de la sfârșitul zilei precedente de tranzacționare. Investiția in instrumente financiare presupune riscuri specifice; performantele anterioare nu sunt un indicator fiabil al rezultatelor viitoare. Costurile de achiziție si fluctuațiile valutei pot influenta randamentul investiției.

Nu exista instrument financiar fără risc (citeste). SSIF Tradeville SA, Calea Vitan nr. 6A, Bl. B, Tronson B, et. 3, București, +40 21 318 75 55, help@tradeville.ro. Autorizația CNVM 2225/15.07.2003. Reglementata de ASF

Grafice afișate pe baza datelor BVB/CBOE.

Ads