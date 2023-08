Volumul lucrărilor de construcții urca in S1 2023 – TradeVille

Cifra De Afaceri Din Industrie S-A Majorat In S1 2023

Cifra de faceri din comerțul si serviciile prestate populației a crescut, in S1 2023, cu 2.4% in termini nominali fata de aceeași perioada a anului trecut. Pe marile grupe industriale, principalele creșteri ale cifrei de afaceri s-au înregistrat in industria bunurilor de capital (+12.1%) si industria bunurilor de uz curent (+9.8%), in timp ce, la polul opus, industria energetica si cea a bunurilor intermediare au marcat scăderi de 22.5% respectiv 3.3%. (Surse: INS;Economica.net)

Volumul Lucrărilor De Construcții In Creștere In S1 2023

Conform INS, in primele 6 luni din 2023, volumul lucrărilor de construcții a crescut cu 12.0% ca serie bruta si cu 12.8% ca serie ajustata sezonier, comparativ cu S1 2022. Pe elemente de structura, cele mai mari creșteri s-au înregistrat la lucrările de reparații capitale (+36%) si lucrările de construcții noi (+9.9%). Pe obiecte de construcții, cel mai mare avans a fost marcat de construcțiile inginerești (+33.1%), in timp ce clădirile rezidențiale si nerezidențiale au înregistrat scăderi de 4.6% respectiv 0.8%. (Sursa: INS)

Inflația De Baza In Japonia, La Maximul Ultimelor 12 Luni

Indicele de baza al preturilor consumatorilor din Japonia a crescut cu 3.1% in iulie fata de anul trecut, acesta excluzând preturile volatile ale alimentelor si a energiei. Rata inflației de baza a totalizat o creștere anuala de 4.3%, situând-se la un maxim al ultimelor 12 luni, după ce încetinise la 4.2% in iunie 2023. (Surse: Reuters;Tradingeconomics)

Inflația In Europa Se Calmează

Rata anuala a inflației in zona euro a fost de 5.3% in iulie, in scădere fata de 5.5%, cat a fost înregistrată in iunie, si cu mult mai mica fata de acum un an, când atingea un nivel de 8.9%. In cadrul UE, creșterea preturilor a înregistrat o dinamica anuala de 6.1% in iulie, mai mica cu 0.3 puncte procentuale fata de iunie si cu 3.7 % fata de acum un an. Cele mai mici rate ale inflației au fost înregistrate in Belgia (1.7%), Luxemburg (2%) si Spania (2.1%), iar cele mai mari – in Ungaria (17.5%), Slovacia (10.3%) si Polonia (10.3%). Cea mai mare contribuție in creșterea ratelor inflației au avut-o segmentul serviciilor (+2.47 pp), segmentul alimentelor, băuturilor alcoolice si tutunului (+2.2 pp) si cel al bunurilor industriale, cu excepția energiei (+1.26 pp). (Sursa: Eurostat)

Romgaz Preț curent 38.45 RON ( -0.77% ) MCap 14.8B P/E 5.91

Romgaz intenționează sa racordeze la rețeaua electrica un parc fotovoltaic de 40 MW, amplasat in județul Mureș, publicând, in acest sens, un anunț de consultare a pieței, așteptând oferte pana in data de 25 august. Romgaz este si producător de energie electrica, urmând ca, in decurs de un an si jumătate, sa pună in funcțiune o noua centrala pe gaze cu o putere de 430 MW. (Sursa: Economica)

Holdingrock1 Preț curent 8.70 RON ( -3.33% ) MCap 153M P/E -14.65

Holdingul de companii de materiale de construcții, Roca Industry, a înregistrat, in S1 2023, o cifra de afaceri de 205.6 mil. RON, in creștere cu 77% fata de aceeași perioada a anului trecut. Concomitent, in perioada menționata, cheltuielile de exploatare s-au majorat cu 73%, atingând nivelul de 195.9 mil. RON. Cheltuielile financiare, in contextul dobânzilor ridicate, s-au majorat cu 210%, ducând rezultatul net brut la -7.2 mil. RON. (Sursa: BVB)

Fondul Proprietatea Preț curent 1.918 RON (0.10% ) MCap 11.9B P/E 6.173

Acționarii FP au aprobat, in cadrul AGA de vineri, propunerea Ministerului Finanțelor de distribuire a unui dividend brut de 1.7225 RON/acțiune. Astfel, dividendul total ce urmează sa fie acordat se ridica la 9.28 mld. RON, suma provenind din vânzarea participației de aproximativ 20% din Hidroelectrica. (Sursa: ZF)

Visual Fan - Allview Preț curent 8.58 RON (1.66% ) MCap 57.1M P/E 25.76

Conducerea Visual Fan a anunțat începerea proiectului de construcție a doua centrale fotovoltaice cu o putere totala de 799.5 kWp pentru Compania de Apa Arad. In acest sens, vor fi montate 1,230 de panouri fotovoltaice de 650 W si 6 invertoare solare cu o putere nominala de 110 kW. Proiectul este finanțat prin Programul Operațional Infrastructura Mare (POIM), urmând a fi finalizat pana la finalul anului 2023. Visual Fan își propune ca pana la finalul anului 2024 sa aibă un portofoliu de peste 100 MW de proiecte de energie solara implementate. (Sursa: BVB)

Microsoft Corporation Preț curent 315.00 USD ( -0.59% ) MCap 2.35T P/E 32.52

Microsoft a anunțat, in cursul săptămânii trecute, ca Xbox 360 Store si Xbox 360 Marketplace se vor închide in data de 29 iulie 2024, ceea ce nu va afecta capacitatea de a juca jocuri Xbox 360 care au fost dea cumpărate. Compania a menționat ca se va concentra pe segmentul Xbox Series XS, pentru a-l transforma in cea mai buna platforma de jocuri video. Microsoft a încetat sa mai producă Xbox 360 din 2016. (Sursa: Seekingalpha)

Chevron Corporation Preț curent 160.88 USD (0.71% ) MCap 300B

Chevron se confrunta cu perspectiva unor opriri ale unor activități sau chiar greve totale la a doua cea mai mare uzina de gaze naturale lichefiate din Australia, după ce la sfârșitul săptămânii trecute a început votul in cadrul unui scrutin sindical. Australia este unul dintre cei mai mari exportatori de GNL din lume, alături de Qatar si Statele Unite, iar îngrijorările legate de o greva au stimulat volatilitatea preturilor la gazele naturale in Europa, de teama ca aceasta mișcare ar alimenta concurenta intre cumpărătorii asiatici si cei europeni. Sindicatele cer salarii mai mari si condiții de munca îmbunătățite. (Sursa: Reuters)

