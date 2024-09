Starul de la Hollywood care a mânat oile cu bastonul pe un pod din Londra. Tradiția e veche de sute de ani. "A fost fabulos" VIDEO

Damian Lewis, starul de la Hollywood, a participat duminică, 29 septembrie, la o tradiţie "excentrică" ce datează de sute de ani, trecând cu oile peste râul Tamisa, relatează BBC.

Actorul s-a alăturat celor peste 1 000 de membri ai Freemen of the City care şi-au condus oile pe o rută comercială istorică.

Lewis, câştigător al Globului de Aur şi al premiului Emmy, care este el însuşi un Freeman of the City, a descris evenimentul ca fiind „fabulos”.

Evenimentul face parte din sărbătorile care au început în 2013 pentru a marca dreptul medieval de a aduce produse la piaţă peste Tamisa fără a plăti taxe.

Lewis a purtat haina de lână a bunicului său şi un baston în timp ce conducea animalele peste podul Southwark.

Damian Lewis driving sheep over Southwark Bridge - exercising his right as a Freeman of the City of London.