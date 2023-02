Tradiții și obiceiuri de Sfântul Haralambie. Ce trebuie să faci ca să scapi de duhurile rele și de dușmani

Pe 10 februarie 2023, creştinii ortodocşi îl sărbătoresc pe Sfântul Mucenic Haralambie. Cunoscut ca făcător de minuni, apărător de boli pentru oameni și animale, Sfântul Haralambie a fost și ocrotitor al celor înfometați.

În calendarul ortodox, este sărbătoare cu cruce neagră, ceea ce înseamnă că este zi lucrătoare, spre deosebire de zilele de sărbătoare cu cruce roșie în care creștinii respectă tradiția de a nu face anumite treburi casnice.

Sfantul Haralambie este cunoscut ca fiind aparator de ciuma si de foamete. Confirmarea o gasim in Acatistul inchinat lui: „Bucura-te, izbavitorule de ciuma si de foamete!“. Istoria consemneaza ca oamenii au cerut ajutorul sau in diferite situati grele cum au fost „ciuma lui Caragea“, din 1813, dar si de foametea din vremea lui Alexandru Constantin Moruzi, din 1795.

In iconografia ortodoxa greaca, Sfantul Haralambie este reprezentat ca un preot, iar in cea rusa sub chip de ierarh.

Sf. Haralambie, tradiţii şi obiceiuri. Ce trebuie să faci ca să scapi de duhuri rele şi duşmani

Traditia spune ca de Sfantul Haralambie, oamenii cer preotului sa faca aghiasma la biserica, care apoi este bauta pentru sanatate. Aceasta se mai foloseste la stropitul gospodariilor a vitelor si a pomilor.

Tot la biserica oamenii obisnuiesc sa duca in aceasta zi coliva si colaci, pentru a le sfinti preotul. Colacii si coliva se dau persoanelor bolnave. Se fac turte si se impart pe la vecini.

Tot de Sfantul Haralambie se fac pomeni pentru cei care au avut o moarte grea. Orice om care tine ziua de Sfantul Haralambie prin post si nelucrare, va fi sanatos tot timpul anului.

Batranii spun ca Sfantul Haralambie ține ciuma (Moartea) legată în lanț. Când oamenii nu respectă ziua lui atunci îi dă drumul. Dacă ploua în ziua de Sf. Haralambie, plouă apoi după aceea patruzeci de zile la rând.

În Transilvania, oamenii duc in aceasta zi la biserica, malai, grăunte și sare. După ce sunt binecuvantate de către preot, le dau ca hrană animalelor din gospodarie, pentru a fi sanatoase tot anul. Se păstreaza însă o parte din această hrană a vitelor, ca leac pentru eventuale boli ale acestora, potrivit obervatornews.ro.

