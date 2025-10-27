O suedeză a primit un premiu de la ICR pentru că a tradus o carte uitată a lui Mihail Sebastian în limba ei natală. „Extraordinară cunoscătoare a limbii şi literaturii române”

Premiul Institutului Cultural Român pentru cea mai bună traducere a unei cărţi din literatura română a fost acordat traducătoarei Inger Johansson pentru traducerea în limba suedeză a volumului „Corespondenţa lui Marcel Proust”, de Mihail Sebastian, apărut la editura Bokförlaget Faethon, Suedia, volum publicat în anul 2024 cu sprijinul oferit de ICR prin programul Translation and Publication Support. Premiul a fost decernat în cadrul Festivalului Internaţional de Literatură şi Traducere de la Iaşi, duminică, 26 octombrie, la Teatrul „Vasile Alecsandri” din Iaşi şi a fost anunţat de preşedintele ICR, Liviu Jicman.

Din juriul reunit de ICR pentru a alege volumul premiat au făcut parte Cosmin Ciotloş - scriitor, critic literar, eseist, conf.univ.dr. la Facultatea de Litere, Universitatea din Bucureşti, Paul Cernat - critic literar, publicist, conf.univ.dr. la Facultatea de Litere, Universitatea din Bucureşti, şi George Volceanov – anglist, unul dintre cei mai apreciaţi traducători români ai momentului. În demersul selecţiei, juriul a urmărit câteva criterii fundamentale, cum ar fi dificultatea lexico-stilistică a operei traduse, impactul cărţii în spaţiul ţintă şi portofoliul traducătorului.

Motivarea juriului

„Premiul din acest an se acordă doamnei Inger Johansson, o extraordinară cunoscătoare a limbii şi literaturii române şi o excelentă traducătoare care, în decursul ultimelor decenii, a avut o contribuţie remarcabilă la promovarea şi popularizarea literaturii române în Suedia. Doamna Inger Johansson a demonstrat că este o formidabilă cunoscătoare a operei lui Mircea Cărtărescu (se numără printre foarte puţinii traducători care s-au încumetat să traducă Levantul într-o limbă străină), dar şi a unor autori recent canonizaţi, precum Max Blecher, şi a pendulat, în prodigioasa carieră de traducător literar a domniei sale, între autorii de succes ai momentului şi autori a căror posteritate s-a perpetuat nealterată de timp. În rândul acestora din urmă se numără un alt autor preferat al doamnei Inger Johansson, şi anume Mihail Sebastian. În cazul volumului premiat de ICR în acest an, talentul traducătoarei s-a împletit cu munca de arheologie literară, doamna Inger Johansson oferindu-ne recent o superbă traducere a studiului Corespondenţa lui Marcel Proust de Mihail Sebastian, un text pe nedrept intrat într-un con de umbră la el acasă, în cultura română, unde a avut parte de o singură reeditare din 1939 încoace. Este îmbucurătoare receptarea la justa valoare a unui text care îl recuperează pe Mihai Sebastian nu doar în postura de dramaturg, romancier şi diarist canonic, ci şi de exeget al operei unuia dintre marii scriitori ai literaturii universale. Juriul s-a arătat impresionat de primirea călduroasă a acestei traduceri în spaţiul cultural suedez, fapt datorat măiestriei şi talentului doamnei Inger Johansson”, a motivat juriul alegerea câştigătorului din acest an.

Inger Kristina Johansson, născută în anul 1947, este preşedinta traducătorilor Literari din Uniuniea Scriitorilor din Suedia, are un masterat în Arte în filologie română la Univeritatea din Lund şi a tradus de-a lungul timpului peste 25 de titluri din limba română în limba suedeză, printre care volume de Max Blecher, Mircea Cărtărescu, Paul Celan, Gianina Carbunariu, Horia Lovinescu, Norman Manea, Gabriela Melinescu, Ioana Nicolaie, Mihail Sebastian, Nichita Stănescu. Prin traducerile şi articolele sale, Inger Kristina Johansson a contribuit de-a lungul timpului la îmbunătăţirea fondului de traduceri literare din limba română în limba suedeză şi la promovarea culturii române în Suedia. Pentru acest motiv, în anul 2024 a fost distinsă cu Ordinul „Meritul Cultural‟, în grad de „Ofiţer‟, Categoria F - „Promovarea culturii‟, conferit de preşedintele României, în 2017 a primit premiul de excelenţă pentru traducerile literare româneşti oferit de Institutul Cultural Român Stockholm şi a primit numeroase premii internaţionale.

Premiul pentru cea mai bună traducere a unei cărţi româneşti într-o limbă străină este un proiect instituit în anul 2022, care urmăreşte recunoaşterea impactului literaturii române în lume, prin efortul exemplar al traducătorilor, excelenţi ambasadori ai cărţilor româneşti în afara graniţelor ţării.

La prima ediţie, distincţia a mers către traducătoarele Marian Ochoa de Eribe şi Eta Hrubaru, pentru traducerea în limba spaniolă a volumului „Antologie de poezie” de Mircea Cărtărescu. În anul 2023, premiul a fost câştigat de traducătorul Sean Cotter pentru traducerea romanului „Solenoid” de Mircea Cărtărescu, iar în 2024 premiul a fost acordat ex-aequo traducătorilor Bruno Mazzoni, pentru traducerea în limba italiană a volumului de versuri „Variaţiuni pe o temă dată” de Ana Blandiana, apărut la Donzelli Editore, Italia, şi Steinar Lone, pentru traducerea în limba norvegiană a romanului „Solenoid” de Mircea Cărtărescu, publicat la Editura Solum Bokvennen, Norvegia.

