Trafic aglomerat pe sensul Brașov-București. Ruta alternativă recomandată de Poliție

Traficul rutier este foarte aglomerat, duminică după-amiază, 31 august, pe DN 1, pe sensul Brașov-București, începând din Predeal.

Polițiștii rutieri din Brașov le recomandă șoferilor ruta alternativă DN 1A Brașov-Săcele-Cheia-Ploiești.

”La acest moment, traficul auto este foarte aglomerat și circulația se desfășoară îngreunat pe DN 1, pe direcția Brașov-București, începând cu localitatea Predeal”, a informat, duminică după-amiază, Inspectoratul de Poliție Județean Brașov.

Astfel, pentru asigurarea unei bune fluențe, au fost constituite dispozitive de Poliție Rutieră în municipiul Brașov, zona Dârste, în Stațiunea Predeal, la intersecția DN 1 cu DN 73A, și la intersecția DN 73 cu DN 73A (Râșnov).

Recomandări pentru șoferi

Polițiștii rutieri recomandă șoferilor utilizarea rutei alternative DN 1A (Brașov-Săcele-Cheia-Ploiești), în vederea scăderii timpilor de așteptare în coloana formată pe DN 1.

Pentru a diminua riscul de incidente produse în trafic, Poliția Brașov le recomandă șoferilor să respecte indicațiile polițiștilor aflați în teren, precum și semnalizarea rutieră temporară, să planifice din timp traseul și să ia în calcul rutele alternative pentru evitarea zonelor aglomerate, să adapteze viteza la condițiile de drum și să păstreze o distanță de siguranță față de autovehiculul din față, să evite manevrele de depășire riscante și să manifeste prudență în trafic.

