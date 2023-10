Pasagerii unui avion care efectua o cursă din Bangkok spre Taipei au fost șocați când s-au trezit cu un șobolan și o vidră plimbându-li-se printre picioare.

Incidentul a avut loc miercurea trecută. Unul dintre pasagerii care a vrut să folosească toaleta aeronavei a dat alarma: “E un șobolan în avion!” Imediat s-a creat panică, iar însoțitoarele de bord au cercetat avionul și au observat o a doua sălbăticiune - o vidră de 30 de centimetri lungime se adăpostise sub un scaun.

Filmările preluate de euronews.com arată haosul creat la bordul cursei ariene operate de transportatorul vietnamez VietJet, în vreme ce echipajul se chinuia să prindă animalele.

A baby #otter #水獺 寶寶 is filmed after falling out of a carry-on during a #flight to Taipei. Upon landing the pup was taken away & will be “disposed of” 再進行後續處置 by authorities. Sure hope this doesn’t mean this innocent victim of someone’s greed be killed! #Taiwan pic.twitter.com/BkUFssLmZm