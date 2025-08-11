Carambol cu 7 mașini pe Autostrada Soarelui A2. Sensul de mers spre Constanța este complet blocat

Carambol cu 7 mașini pe Autostrada Soarelui A2. Sensul de mers spre Constanța este blocat FOTO Facebook/ISU Călărași

Un accident rutier a blocat complet circulația pe autostrada A2 București - Constanța, luni dimineața, 11 august. Din primele informații, două persoane au fost rănite. Carambolul a avut loc în zona Lehliu-Gară, iar traficul rutier a fost complet blocat pe sensul către Constanța.

În urma accidentului, două persoane au fost rănite, acestea fiind în evaluare medicală. La ora transmiterii acestei știri, traficul rutier pe sensul spre Constanța este complet blocat.

Centrul Infotrafic al Poliției Române anunță că pe autostrada A 2 București-Constanța, la kilometrul 89, în zona localității Vâlcelele, din județul Călărași, s-a produs un accident rutier în care au fost implicate șapte autovehicule.

Din primele informații, a reieșit că două persoane au fost rănite, acestea aflându-se în evaluare medicală.

Circulația rutieră este oprită pe ambele benzi ale sensului de mers către Constanța, traficul fiind deviat la kilometrul 64, în dreptul localității Lehliu-Gară, județul Călărași.

Polițiștii rutieri estimează reluarea normală a circulației în jurul orei 09:30.

