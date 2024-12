Haos în București la orice oră. Cum poate fi descongestionat traficul: ”Benzile vor fi mai înguste pentru mașini și se va găsi spațiu și pentru trotuare mai late”

Bucureștiul a ajuns să fie din ce în ce mai aglomerat la orice oră din zi, traficul fiind infernal. Foarte mulți lucrează în afara capitalei, acest lucru îngreunând și mai tare circulația, pe lângă faptul că există și cetățeni comozi care iau mașina din parcare chiar și pentru distanțe mici, în loc să aleagă mijlocul de transport în comun. Experții atrag atenția asupra faptului că trebuie să se ia măsuri urgente pentru ca situația să nu se înrăutățească.

În acte, Bucureştiul are 2 milioane de locuitori, însă în realitate aici stau peste 4 milioane de oameni, orașul nefiind pregătit pentru atât de multe mașini și un trafic sufocant în care șoferii sunt nervoși non stop. Mulți s-au arătat viteji în a descongestiona traficul, printre ei aflându-se primarul Capitalei, Nicușor Dan, care promitea în anul 2020 că va aduce un specialist de la New York, însă în iunie 2023 acesta a decedat. Astfel se face că Bucureștiul a devenit al doilea cel mai aglomerat oraș din Europa, potrivit ultimei cercetări efectuate de specialiștii de la Moneybarn. Studiul arată că participanții la trafic din capitală pierd în medie 106 ore în fiecare an din cauza traficului aglomerat, cheltuind în același timp 123 de euro pentru combustibil și generând 181 kg de dioxid de carbon în plus.

Ce soluții trebuie să fie implementate pentru a nu mai avea un trafic dezastru

Specialiștii din domeniu au identificat mai multe măsuri necesare care ar trebui implementate cât mai rapid cu putință, astfel încât poluarea să nu ajungă la cote alarmante, așa cum este în cel mai poluat oraș din lume, Delhi. Acolo, viața oamenilor a ajuns un coșmar din cauza traficului.

”În primul rând, traficul din București e cel mai aglomerat din întreaga țară. Vorbim nu doar de populația din București, ci și din Ilfov și din localitățile învecinate. Sunt foarte mulți care vin la muncă în București și pleacă după-masa, aglomerând orașul. Vorbim de peste 3 milioane de persoane care sunt angrenate în acest trafic. Soluțiile nu sunt simple, deci nu este o singură soluție magică, este o combinație de mai multe măsuri. În primul rând, aș spune de Centura București, despre care se vorbește de foarte mulți ani și care este pe jumătate gata. Zilele trecute s-au mai deschis câțiva kilometri la conexiunea dintre DN2 Afumați și A3, însă e nevoie de întreg cercul de 80 de kilometri în jurul Bucureștiului pentru a degreva orașul de mașini care nu vor neapărat să intre în oraș, dar nu au o altă variantă. Se discută și despre drumuri noi radiale, care să plece din această autostradă de centură a Capitalei și să intre în București”, a declarat Horațiu Cosma, fost secretar de stat în Ministerul Transporturilor, pentru Ziare.com.

Tot acesta a spus că trenul metropolitan este și el o soluție, mai ales dacă s-ar extinde și mai mult. În acest sens, primarul general a anunțat că reprezentanții Municipalității vor semna un protocol cu Compania Națională de Căi Ferate CFR SA, scopul fiind amenajarea a 10 stații pe ruta București Nord - București Obor.

”Am văzut că, de când s-a deschis acea linie de Aeroport cu oprire și la Mogoșoaia, foarte multă lumea lasă mașina de acasă și ia trenul până la Gara de Nord, iar apoi autobuzul sau metroul. Deci e o variantă bună să se extindă acest serviciu de tren metropolitan și pe liniile existente de Craiova, Ploiești unde avem comunitățile din jurul Bucureștiului. Park & ride-urile sunt o altă măsură pentru că oamenii lasă mașina la marginea Bucureștiului și iau transportul în comun. Mijloacele sunt în diverse faze, dar trebuie accelerată partea de dezvoltare a infrastructurii și a modalităților de transport în comun astfel încât să avem o capitală verde, ecologică cu oameni care să ajungă în timp util la muncă și astfel să aibă mai mult timp acasă, în loc să petreacă acel timp în coloană”, a conchis Horațiu Cosma.

Românii, needucați din punct de vedere rutier

De asemenea, Titi Aur, specialist în conducere defensivă, a sesizat faptul că, înainte de toate, cei de la conducere ar trebui să gândească un masterplan care ar trebui să fluidizeze traficul. Asta ar presupune plătirea unor experți din afară, care să vină cu niște măsuri concrete și fiabile.

”Din punctul meu de vedere, ar trebui făcute 2 lucruri. Un lucru legat de infrastructură și lucrul acesta nu este nici ușor, dar nu e nici imposibil. Trebuie făcut un proiect mare, un masterplan, o restructurare generală a Bucureștiului și o reorganizare a traficului în așa fel încât să se circule mai bine. Am un exemplu concret din România, pentru că din lume sunt foarte multe. Exemplul este Brașovul, care acum 20 de ani era paralizat, a reușit să rupă din buget bani și a plătit niște specialiști de afară, iar ei au transformat orașul într-un fel de sens giratoriu mare. Acolo vezi bulevarde de 4, de 6 benzi cu sens unic, puțin atipic. Același lucru ar trebui făcut în orice oraș mare din țară. Un primar și un consiliu local să accepte ideea că fără un astfel de plan ne vom încurca cu toții”, a declarat Titi Aur, pentru Ziare.com.

Mai mult, acesta spune că românii ar trebui să fie educați din punct de vedere rutier, să existe niște campanii în acest sens, dar și o materie care să le fie predată elevilor în școli, astfel încât să fie disciplinați ca pietoni, dar în trafic, pe viitor.

”Fiind needucați în circulația aceasta în care suntem acum avem o mișcare browniană. În loc să circulăm fiecare pe banda lui, pe trotuarul lui, pe pistele de biciclete, nu e așa. Pietonii circulă peste tot, mașinile de pe o parte pe alta, bicicletele și trotinetele pe unde nu te aștepți, bineînțeles și cu accidentele de rigoare. Reușim în România să fim țara în care și când stăm pe loc suntem agresivi. În București, mișcarea aceasta va fi permanent de pe o bandă pe alta, pentru că fiecare are impresia că trecând de o bandă pe alta ne deplasăm mai repede. Asta nu o facem din lipsă de infrastructură ci și din lipsă de educație. În loc să ne relaxăm când mergem de la serviciu, acasă, ne stresăm. Într-o țară civilizată, urcatul în mașină devine o relaxare. Suntem mai mult decât dezorganizați. În toate programele de guvernare nu a existat pus acest capitol, siguranța rutieră. Societatea din țară nu consideră asta o problemă, deși suntem pe ultimul loc la cheltuieli, la morți, răniți”, a explicat specialistul.

Nu în ultimul rând el a vorbit despre necesitatea punerii în funcțiune a mai multor semafoare inteligente, în prezent fiind doar în 8 intersecții din Vestul Capitalei, dar și despre modernizarea mijloacelor de transport în comun, dar și a pistelor de biciclete, astfel încât oamenii să fie singuri îndreptați spre ideea de a nu-și mai pierde timpul stând în coloane.

”Semafoarele inteligente ar trebui puse în toate localitățile și pe drumurile naționale, nu doar în București. Dacă te apropii cu viteză mai mare decât cea legală, se pune pe roșu. Așadar, toată lumea va fi obligată să respecte viteza, deci se calmează traficul. În București ar trebui să stea în marile intersecții câte un polițist și când se blochează intersecția să-i ia permisul. Așa se va crea sistemul, pentru că oamenii vor ști că dacă blochează intersecția o va păți. Oamenii nu pot fi obligați să-și lase mașinile acasă, dar, dacă se face un studiu și sunt acoperite rutele acelea importe, ei vor fi seduși și se vor întreba singuri de ce să se mai ducă cu mașina, dacă există transport. Neavând condiții, trebuie să iau mașina mea. Trebuie o gândire unitară și o logică. Mai mult, autoritățile nu sunt în stare să-și asume un asemenea proiect, să-l prezinte și să iasă cu pieptul în față atunci când sunt probleme. Dacă le va spune oamenilor concret că vor trebui să fie niște lucrări, iar în 6 ani se va rezolva problema, lumea va înțelege. Avem mulți oportuniști care vor să nu fie întrebați nimic”, a conchis Titi Aur.

Alte țări iau în calcul și implementarea unor sisteme inteligente de transport, care includ senzori, camere video și centre de comandă. Având în vedere că tehnologia a avansat foarte rapid, AirCar a devenit prima maşină care a primit undă verde pentru a zbura. Mașina se poate transforma în mai puțin de 2 minute şi poate transporta 2 pasageri, conform BBC.

