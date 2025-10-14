Primăria Capitalei vrea să interzică mașinile de gunoi, de aprovizionare și de curierat în orele de vârf. "Traficul s-ar reduce cu peste 150.000 de vehicule, permițând un flux mai fluent"

Primăria Capitalei a pus în dezbatere publică un proiect de hotărâre care prevede interzicerea circulației mașinilor de aprovizionare, curierat și salubrizare în intervalele 07:00–10:00 și 16:00–19:00, în încercarea de a reduce blocajele din trafic și de a fluidiza transportul public în orele de vârf.

Conform estimărilor autorităților, măsura ar putea elimina peste 150.000 de vehicule din trafic în aceste intervale, iar nerespectarea regulii va fi sancționată cu amenzi între 3.000 și 5.000 de lei.

"În ultimii zece ani, numărul mașinilor înmatriculate în București a crescut cu peste 40%, ajungând astăzi la peste 1,7 milioane de autovehicule. La acestea se adaugă, zilnic, aproximativ 300.000 de mașini din județele vecine.

Orașul nu a fost proiectat pentru un asemenea volum. Rezultatul este vizibil pentru toți: blocaje constante, poluare accentuată și timp pierdut în fiecare zi. Este o problemă de mobilitate, dar mai ales de calitate a vieții.

Pentru a reda Bucureștiului un ritm mai bun, propun o măsură clară, cu efecte imediate: interzicerea circulației autovehiculelor de aprovizionare, curierat și salubrizare între orele 07:00–10:00 și 16:00–19:00.

Prin aplicarea acestei reguli, traficul din orele de vârf s-ar reduce cu peste 150.000 de vehicule, permițând un flux mai fluent pentru transportul public și pentru deplasările esențiale ale cetățenilor", a declarat Stelian Bujduveanu, primarul interimar al Capitalei.

Proiectul prevede și o serie de excepții, inclusiv pentru ambulanțe, pompieri, poliție, jandarmerie, unități militare, servicii de intervenție pentru avarii și transport de materiale critice pentru unitățile medicale.

Inițiativa are ca scop reducerea aglomerației, scăderea poluării și îmbunătățirea calității vieții locuitorilor Bucureștiului.

