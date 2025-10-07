Tarifele RCA și inechitățile fiscale mențin cotele ridicate ale traficului din zona București-Ilfov

Nu s-a terminat bine cu majorarea rovinietei, fără ca cei care stau în Ilfov să poată plăti numai pentru două zone – București și Ilfov – cum este în alte țări ale Uniunii Europene, că onorabilii din Consiliul Local au mai găsit încă niște vinovați pentru traficul infernal din capitală și împrejurimi.

Sistemul de asigurări, bine reglementat după marea performanță de a pierde trei dintre societățile mari, prin falimente răsunătoare, a ajuns la concluzia că, pentru București-Ilfov, trebuie tarife mărite din cauza daunelor provocate de nenumăratele accidente din traficul rutier. Iar valoarea primelor de asigurare din aceste zone nu este cu 10-20% mai mare, ci cu mult mai mult. Bineînțeles că un necaz nu vine niciodată singur… și impozitele pe autoturisme, ale administrațiilor locale din aceste zone, sunt mai mari decât cele din restul țării.

N-a durat mult până contribuabilii, văzând diferențele mari de taxe și impozite, numai pe motivul că locuiau într-o zonă populată, nu în pădure, cum s-ar gândi cei care coc asemenea inepții, au găsit rezolvarea la inițiativa meschină a asigurătorilor și consilierilor locali, înregistrându-și autovehiculele personale în alte județe, unde și impozitul, și RCA-ul sunt cu mult mai mici.

Asigurătorii n-au pierdut prea mult, pentru că tarifele ridicate, de vreo două ori de la simplu la dublu, după falimentele ultimelor două societăți de asigurări, le-au asigurat necesarul existențial. Problema a venit de la consilierii locali ai Primăriei Capitalei, care, printre altele, aveau în sarcinile Consiliului și problema traficului capitalei. Și pentru că nivelul de aglomerare a atins cote greu de suportat, ce s-au gândit domniile lor? Să mai reducem traficul impunând o taxă de intrare în București pentru mașinile neînmatriculate în București și Ilfov.

Nu tu semaforizare sincronizată, nu tu estacade construite pe zonele unde sunt permanent blocaje, datorită configurației străzilor – nimic. Rezolvăm problema luând mai mulți bani și de la cei care tranzitează Bucureștiul, uitând, probabil, că rovinieta națională dă dreptul de circulație peste tot în România. Și care de-abia a fost mărită din septembrie trecut. Nu cu puțin, că este austeritate.

Sunt ferm convins că măsura propusă de un consilier local a fost luată ca o replică la relocarea autoturismelor în alte județe. Nu s-au gândit că, poate, corect ar fi fost ca pentru toți participanții la trafic să existe o echitate, pentru că cei care plătesc taxe și impozite în București-Ilfov nu au salarii duble față de cei din alte zone.

Iar cu asigurătorii care nu se mai satură să mărească primele de asigurare, pentru că ASF le suportă toate inițiativele distructive, nu avem cum să ne luptăm. Falimentele celor două mari societăți de asigurări au fost acoperite prin prime dublate la RCA în aproximativ doi ani.

Iar despre salariile celor de la ASF, greu de mai adăugat ceva. Și ei se autofinanțează. Ca și ANRE, ANCOM… și reglementările mai pot să aștepte.

Cu această taxă se speră ca traficul să fie diminuat, ceea ce este greu de crezut, să nu mai vorbim de aplicarea măsurii, care necesită controale – deci blocaje în trafic – sau camere video conectate la un sistem ca cel al rovinietei (altă cheltuială, și nu de 100-200 lei).

Dar dacă tot s-au pus pe reglementat traficul în zona metropolitană, măcar să fi pus în vigoare și o rovinietă pentru zona aceasta, nu să fim obligați să plătim pentru acoperirea națională, când mulți din zona Ilfov folosesc numai DN1 sau DN1A. Și doar în concediu mai văd și alte rute.

Cum naiba se face că niciodată cei aleși de noi nu au timp să se gândească la bunăstarea noastră, la siguranța noastră? Nu se gândesc decât cum să ne mai pună o taxă, cum să mai inventeze un impozit, considerând că suportabilitatea națiunii noastre este infinită.

Dacă cel care a introdus inițiativa cu taxa de tranzit în Consiliul Local ar fi ieșit într-o conferință de presă și ar fi devoalat măsura de eludare a impozitelor și a RCA-ului prin schimbarea domiciliului autoturismului, propunând reducerea taxelor și impozitelor la nivelele existente în celelalte zone din țară, aș fi spus că, în sfârșit, cineva lucrează pentru noi, cetățenii. Dar, așa cum au pus problema, vedem celebra replică „ba pe mama lor”, singura care determină consilierii locali să emită inițiative legislative în folosul comunității – cum altfel...

Cât despre fluidizarea traficului, nu există o singură măsură care să fi fost supusă dezbaterii publice, prin care nodurile actuale să fie eliminate, iar semaforizarea să fie gestionată de coordonatori de trafic în centre de trafic inteligente, care să intervină în situațiile în care congestionarea traficului generează timpi de așteptare mari. Dacă mai vedem cum au rezolvat devierile pentru lucrările la metroul spre aeroport, avem toate ingredientele să urâm momentele când circulăm prin București.

Alegerile pentru primarul general s-ar impune, pentru că dl. Nicușor Dan și-a atins limita competenței sale, trecând la un nivel superior, în care vedem că tot cu traficul are probleme – traficul pedestru. De ce? Pentru că nu cred că viitorii candidați, dacă tot s-au decis să candideze, ar putea ignora problemele cetățenilor. N-ar candida dacă nu s-ar gândi numai la cetățeni. Dovadă stau candidații din anii trecuți – cine și-i mai aduce aminte? Iar de promisiunile făcute... să auzim numai de bine!

Aștept cu mare interes nominalizarea candidaților pentru Primăria Capitalei, ca să le dau în primire cele trei mici probleme – RCA, rovinieta locală și impozitul umflat – pe care văd că acum Consiliul Local se gândește să le rezolve numai pe seama noastră. S-or fi inspirat, poate, din deciziile guvernamentale. Sunt convins că un candidat serios, care se gândește la concetățenii săi, va trata aceste probleme – și nu numai – cu competență și seriozitate, nu ca până acum.

Atât mi-a mai rămas – speranța.

Doru Sinca este de profesie inginer, absolvent al Institutului Politehnic Bucuresti, in prezent pensionar.

Autorii care semnează materialele din secțiunea Invitații – Ziare.Com își asumă în totalitate responsabilitatea pentru conținut.

