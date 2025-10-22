Șapte suspecţi, arestați în România și Franța în dosarul de trafic internațional cu cai de tracţiune. La ce valoare erau estimate animalele FOTO

Autor: Adrian Zia
Miercuri, 22 Octombrie 2025, ora 17:02
322 citiri
Șapte suspecţi, arestați în România și Franța în dosarul de trafic internațional cu cai de tracţiune. La ce valoare erau estimate animalele FOTO
Șapte suspecţi, arestați în România și Franța în dosarul de trafic internațional cu cai FOTO X/@chesstutor

O reţea de trafic cu cai de tracţiune între Franţa şi România a fost destructurată la jumătatea lunii octombrie şi şapte suspecţi au fost arestaţi în cele două ţări, a anunţat Procuratura din Besançon. Patru dintre cele nouă animale, furate în mai şi iunie, „au fost găsite în România în stare bună de sănătate”, a precizat procurorul Cédric Logelin, într-o conferinţă de presă, relatează AFP.

Aceşti cai de tracţiune din rasa Comtois au fost furaţi în departamentele Doubs, Territoire de Belfort şi Haute-Savoie, din estul Franţei.

Infractorii au intrat cu camioanele pe câmp şi au încărcat animalele, a căror valoare este estimată la aproximativ 5.500 de euro fiecare.

Furturile au provocat o mare agitaţie atât în rândul crescătorilor, cât şi al apărătorilor animalelor. „Unii au declarat chiar că aceste furturi de cai erau ca şi cum li s-ar fi furat copiii”, a declarat procurorul Logelin. „Am ştiut imediat că aceşti cai nu vor fi revânduţi pentru carne, deoarece se ştie că sunt folosiţi pentru robusteţea lor foarte renumită în lucrările de tracţiune a lemnelor în pădure”, a adăugat magistratul.

Ancheta a fost realizată în cooperare cu poliţia şi jandarmeria română, sub autoritatea Parchetului General al României, şi în colaborare cu autorităţile din Germania, Republica Cehă, Slovacia şi Ungaria, a precizat procurorul.

„Parchetul din Besançon a primit sprijin din partea Biroului de asistenţă penală internaţională şi din partea magistratului francez detaşat la Ambasada Franţei în România, ceea ce a dus la mai multe arestări în România, în această săptămână”, a declarat procurorul francez.

Trei persoane suspectate de a fi autorii furturilor au fost arestate în România, iar două persoane suspectate de a fi tăinuitorii animalelor au fost arestate în jurisdicţia tribunalului judiciar din Besançon.

Alte două persoane suspectate că ar fi furnizat un vehicul autorilor şi ar fi făcut recunoaşteri au fost, de asemenea, arestate.

„Avem posibilitatea de a cita persoane care locuiesc în România pentru infracţiuni comise în Franţa şi, în acest caz, acestea sunt judecate de tribunalul penal din Besançon”, a precizat procurorul Cédric Logelin.

Furtul comis în bandă organizată se pedepseşte cu 15 ani de închisoare.

PSD își critică din nou dur partenerii de Coaliție și avertizează: "Am tăcut destul. Nu vrem să facem reforme sub șantaj"
PSD își critică din nou dur partenerii de Coaliție și avertizează: "Am tăcut destul. Nu vrem să facem reforme sub șantaj"
Europarlamentarul Claudiu Manda, care candidează la Congresul PSD pentru poziţia de secretar general, în echipa lui Sorin Grindeanu, a declarat miercuri, 22 octombrie, că mulţi colegi îi...
Bolojan știa că legea pensiilor speciale nu are avizul CSM, obligatoriu pentru succesul la CCR. Documentul de la Ministerul Justiției și declarațiile oficiale
Bolojan știa că legea pensiilor speciale nu are avizul CSM, obligatoriu pentru succesul la CCR. Documentul de la Ministerul Justiției și declarațiile oficiale
Legea privind pensiile speciale ale magistraților a picat cu „5-4” la CCR, după ce Curtea a stabilit că inițiativa nu îndeplinește un criteriu esențial: existența avizului Consiliului...
#trafic cai tractiune, #hoti arestati, #Franta Romania , #furt
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
"Cea mai frumoasa femeie din lume" a reaparut in public, dupa trei ani si jumatate! Marca: "E de nerecunoscut"
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
MApN i-a spus clar lui Gigi Becali: platesti 11,4 milioane de dolari si cumperi Steaua! Raspunsul omului de afaceri

Ep. 146 - Rusia atac asupra României

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Fostul ministru Budăi îl ironizează pe premierul Bolojan, care fusese avertizat că legea pensiilor speciale va pica la CCR: "A fost doar o fentă de imagine"
  2. De ce summitul Putin-Trump a fost anulat: „Negocierea nu e focalizată pe Ucraina”
  3. Șapte suspecţi, arestați în România și Franța în dosarul de trafic internațional cu cai de tracţiune. La ce valoare erau estimate animalele FOTO
  4. NATO se antrenează pentru un război la scară mare. Exercițiu în premieră, desfășurat pe două continente. Anunț de ultimă oră de la alianța nord-atlantică
  5. Reacția spitalului privat din Constanța după raportul Ministerului Sănătății care semnala inclusiv dezinfectanți expirați și autorizație de funcționare ilegală
  6. CTP îl compară pe Donald Trump cu Ceaușescu: ”Putin nu ține să-l dea jos, doar își bate joc de el, ca de un prost”
  7. Grindeanu l-a pus la punct pe fostul judecător CCR, supărat că primește pensie de "doar" 10.000 de euro. "Se face tam-tam pentru că e anormală"
  8. Un fost polițist a ajuns după gratii după ce a avertizat un suspect că va fi vizat de percheziții
  9. De ce îl duce cu vorba Putin pe Trump. Ce i-au promis generalii ruși liderului de la Kremlin
  10. Ce nereguli au fost găsite la spitalul privat din Constanța, unde o femeie a avut complicații după naștere. Autorizație sanitară acordată ilegal, ca hotel