Peste 66 de kilograme de cocaină, descoperite într-o autorulotă în Sibiu. Cât valorau drogurile pe piața neagră VIDEO

Autor: Aniela Manolea
Vineri, 15 August 2025, ora 11:08
172 citiri
Peste 66 de kilograme de cocaină, descoperite într-o autorulotă în Sibiu. Cât valorau drogurile pe piața neagră VIDEO
Peste 66 de kilograme de cocaină au fost găsite într-o rulotă Foto: Poliția Română

Peste 66 de kilograme de cocaină au fost găsite într-o rulotă în județul Sibiu, a anunțat Poliția Română vineri, 15 august. Două persoane au fost reținute cu privire la captură de droguri cu o valoare pe piața neagră de peste 3,5 milioane de euro. România era doar țară de tranzit pentru drogul de mare risc. Cocaina urma să ajungă în Europa de Vest.

Polițiștii Direcției de Combatere a Criminalității Organizate - Serviciul Antidrog, împreună cu procurorii DIICOT, au documentat activitatea infracțională a unor persoane care efectuau transporturi de droguri de mare risc (cocaină) cu autorulote, către țări din Europa de Vest, utilizând ruta balcanică ce tranzitează România.

Anchetatorii au localizat o autorulotă, în județul Sibiu, în care se aflau doi cetățeni sârbi, un bărbat și o femeie, de 37 și 46 de ani, iar, în urma controlului efectuat, au fost descoperite 264 de pachete, ce conțineau, în total, 66,5 kg de cocaină.

Cocaina, cu o valoare pe „piața neagră” de 3,5 milioane de euro, a fost găsită ascunsă sub somiera patului amplasat în rulotă. De asemenea, au fost descoperite și ridicate sume de bani în valoare de 3.500 de euro, 200 de dolari și patru dispozitive mobile de telecomunicații, precizează IGPR.

Rulota ar fi tranzitat granița Bulgaria-România prin punctul Giurgiu.

Pe 13 august, cele două persoane au fost reținute, iar pe 14 august Tribunalul București a dispus arestarea preventivă a acestora.

Acțiunea a beneficiat de sprijinul polițiștilor S.C.C.O. Giurgiu și Biroului Poliție Autostrada A1 Râmnicu-Vâlcea - Deva din cadrul Poliției Române.

Cum au scăpat doi șoferi români de o amendă de 200.000 de euro în Franța. Nu transportau doar faianță
Cum au scăpat doi șoferi români de o amendă de 200.000 de euro în Franța. Nu transportau doar faianță
Doi șoferi români au scăpat de o amendă de aproape 200.000 de euro în Franța, dar și de închisoare cu executare pentru un an. Cei doi au fost prinși la un control vamal de rutină, unde...
Năsui deplânge „economia muribundă” a României. Fostul ministru acuză „casta politică mufată la toate privilegiile plătite din banii contribuabililor”
Năsui deplânge „economia muribundă” a României. Fostul ministru acuză „casta politică mufată la toate privilegiile plătite din banii contribuabililor”
Fostul ministru al Economiei Claudiu Năsui critică dur creșterea capitalului social necesar la înființarea unei firme în România, vineri, 15 august. Actualul deputat USR avertizează că...
#trafic droguri, #cocaina, #piata neagra droguri, #IGPR, #DIICOT , #trafic droguri
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Cea mai radioactiva tara din lume a jucat primul sau meci din istorie! Cat a fost scorul
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
Neverosimil! Au inceput returul de la 0-3 si au luat rosu in minutul 18. Ce a urmat va ramane in istorie

Ep. 119 - Iohannis are de dat 4,7 MILIOANE de...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Locuitorii din Alaska au declanșat proteste înaintea întâlnirii liderilor SUA și Rusiei: „Putin ar trebui să fie la închisoare și pur și simplu vine aici” FOTO/VIDEO
  2. Peste 66 de kilograme de cocaină, descoperite într-o autorulotă în Sibiu. Cât valorau drogurile pe piața neagră VIDEO
  3. Ministrul de Finanțe al Israelului lansează un plan de colonizare ca să „îngroape” ideea unui stat palestinian
  4. Cum a apărut Serghei Lavrov la reuniunea din Alaska: Mesajul nostalgic și controversat de pe tricoul ministrului rus de Externe
  5. Ministrul Apărării promite o corvetă de peste 100 de milioane de euro de Ziua Marinei. Este second-hand, din Turcia. Una identică participă la parada navală de la Constanța
  6. Cancelarul Germaniei, îndemn pentru Putin, înainte de întâlnirea cu Trump: „Să trateze cu seriozitate discuţiile”
  7. Expert geopolitic, despre riscurile întâlnirii Trump-Putin, inclusiv pentru România: „O pace ar fi un interludiu pentru reînarmare și reluarea războiului”
  8. Vladimir Putin l-a trimis pe unul dintre cei mai agresivi și loiali locotenenți în Coreea de Nord FOTO
  9. Românii sărbătoresc Adormirea Maicii Domnului. Superstiții și obiceiuri în ziua de 15 august
  10. Summitul crucial a început cu stângul: Rusia și SUA nu s-au înțeles nici măcar la ora reuniunii Trump-Putin