Bărbat arestat pentru trafic de cocaină. Lăsa drogurile ascunse lângă școli: ”Această împrejurare sporeşte gravitatea faptelor”

Un bărbat a fost arestat preventiv pentru trafic de cocaină în municipiul București, începând cu luna septembrie 2025. Tranzacțiile avea loc online, iar metoda folosită era ca drogurile să fie ascunse într-o locație, ale cărei coordonate ajungeau la cumpărător. Polițiștii spun că o parte au fost lăsate lângă școli, iar asta sporeşte gravitatea faptelor.

„Poliţiştii Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Bucureşti (BCCO), împreună cu procurorii DIICOT - Structura Centrală, au documentat activitatea infracţională a unei persoane, de 34 de ani, cercetată pentru săvârşirea infracţiunii de trafic de droguri de mare risc”, informează un comunicat al Inspectoratului General al Poliţiei Române (IGPR) joi, 23 octombrie.

Metoda de comercializare a substanţelor interzise ar fi fost de tip „dead drop”, interacţiunea dintre persoana în cauză şi consumatori realizându-se prin intermediul unor platforme online.

După stabilirea cantităţilor şi încasarea preţului convenit, în monedă virtuală, persoana cercetată i-ar fi comunicat cumpărătorului coordonatele locului în care ar fi fost ascunse drogurile.

„Cercetările au reliefat faptul că aceasta ar fi plasat o parte dintre drogurile de mare risc inclusiv în proximitatea unor unităţi şcolare, zone care, prin natura lor, presupun frecventarea de către tineri şi minori. Această împrejurare sporeşte gravitatea faptelor investigate, întrucât indică posibilitatea ca drogurile respective să fi devenit accesibile unor categorii de persoane aflate într-o perioadă de formare şi dezvoltare, cu un grad sporit de vulnerabilitate”, arată sursa citată.

110 grame de cocaină găsite la percheziții

Marţi, persoana cercetată a fost prinsă în flagrant delict, în Sectorul 2, imediat după ce ar fi amplasat o cantitate de cocaină. Asupra sa a fost găsită o altă doză din acelaşi drog de mare risc, ce ar fi urmat să fie comercializată prin metoda menţionată anterior.

Pe parcursul urmăririi penale au fost indisponibilizate o parte dintre cantităţile de cocaină vândute şi, în urma celor două percheziţii domiciliare efectuate de poliţişti, marţi, au fost descoperite şi ridicate alte 110 grame de cocaină, mai multe cântare de precizie, precum şi alte mijloace de probă.

Miercuri, judecătorul de drepturi şi libertăţi din cadrul Tribunalului Bucureşti a dispus arestarea preventivă a bărbatului, pentru 30 de zile.

Acţiunea a beneficiat de sprijinul jandarmilor din cadrul Brigăzii Speciale de Intervenţie a Jandarmeriei.

