Lista celor mai periculoși traficanți de droguri căutați de EUROPOL. Recompense de mii de euro pentru informații care duc la arestarea mafioților

România nu este nici pe departe singurul stat din Europa care a ”pierdut lupta cu drogurile”, așa cum a afirmat recent ministrul de Interne Cătălin Predoiu. Nefiind încă o țară producătoare de narcotice, România este catalogată în prezent doar o zonă ”de tranzit” pentru traficanții de droguri.

O parte a substanțelor interzise rămân la noi, iar pentru ca acest lucru să fie posibil este nevoie, printre altele, de suport extern. Traficanții români implicați în această afacere profitabilă colaborează cu infractori europeni, mulți dintre ei identificați, dar neprinși. Numele lor și datele de identificare îngroașă lunga listă ”Most Wanted” a EUROPOL. Cei mai mulți sunt cetățeni din Europa de Est, dar care au conexiuni pe întreg continentul.

LEPPÄHARJU, Juuso Johannes (25 de ani) – căutat de Finlanda pentru trafic ilicit de stupefiante și substanțe psihotrope. A alimentat cu droguri piața din Tampere, Hausjärvi, Helsinki în perioada 2019-2020.

CALLEJA MAATOUK Jomic – căutat de Malta pentru trafic ilicit de arme, muniții și explozivi și droguri

În iunie 2019, forțele de poliție din Malta au fost informate de serviciile de securitate că o persoană necunoscută încerca să cumpere C4, precum și Polonium 210, ricină și opioidul sintetic Fentanyl de pe dark web.

Ads

Anchetatorii au interceptat comunicații pe internet între o persoană care vindea materialul și un potențial cumpărător, care a fost identificat ca fiind Jomic CALLEJA MAATOUK.

Calleja Maatouk a fost trimis în judecată în martie 2020 și ulterior a fost găsit vinovat și a fost condamnat la o pedeapsă efectivă de cinci ani de închisoare și a fost obligat să rețină o cauțiune de 51.000 EUR.

Jomic Calleja Maatouk a făcut apel la această hotărâre și de atunci se crede că ar fi fugit de insulele malteze. Potrivit ultimelor informații, el este însoțit de o femeie însoțitoare, și anume Marzia Marimar CALLEJA MAATOUK, informează EUROPOL.

MOTISI GIOVANNI, căutat de statul Italian pentru infracțiuni specific criminalității organizate. Este fugar din 1998 și cunoscut sub numele de „il pacchione” (om gras). MOTISI este căutat ca membru de frunte al organizației criminale în stil mafiot numit „Cosa Nostra” precum și pentru că a fost condamnat la închisoare pe viață pentru infracțiunea de omor și masacru.

Ads

În special, el a fost recunoscut drept autorul uciderii mai multor membri ai forțelor de poliție italiene, iar în 1985 a fost unul dintre autorii masacrului de la Palermo în care MOTISI, împreună cu un comando de nouă ucigași, l-au ucis pe șeful unității de investigații a Poliției Naționale și a unuia dintre ofițerii săi de escortă, trăgând peste două sute de cartușe Kalașnikov.

DO Steffen van Khoa, cetățean vietnamez, dar căutat de Danemarca pentru trafic de narcotice.

Steffen van Khoa DO este acuzat de tentativă de jefuire a unui container, care conținea 300 de kilograme de cocaină, care a fost trimis inițial din Brazilia cu marfă legală unei companii daneze. Steffen van Khoa DO și ceilalți participanți la tentativa de jaf au fost arestați preventiv. Steffen van Khoa Do a evadat din închisoare pe 30-06-2021 și este acum înregistrat ca urmărit în întreaga lume. Steffen van Khoa DO are dublă cetățenie atât vietnameză, cât și daneză. Cea mai mare parte a vieții lui a trăit în Danemarca, dar pentru perioade mai lungi a stat în Spania. Poliția este de părere că are acces la rețele criminale în multe dintre țările europene.

Ads

SHAKIR MUSTAFA MEHMED căutat de statul Bulgar pentru trafic de narcotice și substanțe psihoactive

În septembrie și octombrie 2009, Mustafa Mehmed Shakir, în asociere criminală cu alți patru autori, a plătit un alt cetățean bulgar să transporte ilegal heroină (27,415 kilograme) din Turcia în Bulgaria. A fost condamnat pentru că a făcut parte dintr-un grup de crimă organizată creat cu scopul de a comite infracțiuni legate de droguri. Shakir a fost condamnat la șaisprezece ani de închisoare.

SAMARDŽIJA Mladen – trafic illicit de droguri și substanțe psihoactive

Mladen Samardžija a participat ca membru al unui grup criminal internațional din Muntenegru sub numele „Kavački Klan”. Prin comunicarea SKY, a coordonat manipularea și livrarea de droguri ilegale și bani și a recrutat noi membri ai grupului infracțional. Prin faptele sale criminale a obținut în mod ilegal un mare beneficiu financiar.

HOLLÓSI Zoltán - trafic illicit de droguri și substanțe psihoactive

Echipa de căutare activă a fugarilor a Biroului Național de Investigații caută să stabilească locul actual al cetățeanului maghiar Zoltán HOLLÓSI, alias MARAS Zoran (data nașterii: 18/08/1980, loc nașterii: Maribor, numele de fată al mamei: Maras. Jelenka) cetățean sloven care a fost condamnat la 8 ani de închisoare pentru trafic grav de droguri în Ungaria.

Ads

Întrucât dorea să-și schimbe identitatea, HOLLOSI, în vârstă de 36 de ani, a ajuns să fie declarat și înregistrat mort în Ucraina pe 03 februarie 2015, iar ulterior s-a întors în Ungaria. Asociații săi au fost arestați pe 19 mai 2015 pentru creșterea unei plantații de marijuana de calitate excelentă în Ungaria, aproape de granița cu Austria. La începutul procedurii penale, fugarul a fost considerat martor și audiat. A folosit pseudonimul sloven al lui Maras Zoran și autoritățile nu au avut nicio șansă să-i recunoască adevărata identitate în acea etapă.

În timpul anchetei, autoritățile au găsit o legătură între fugar și plantație, însă după interviul cu martorul acestuia a dispărut și de atunci este fugit.

GOMEZ Tania – cetățean suedez de origine spaniolă

Gomez este căutată din 2021 pentru infracțiuni grave legate de droguri și spălare de bani. Gomez este căutată din martie 2021. Este conectată la o organizație de crimă organizată din Stockholm, iar rolul ei a fost să livreze și să transporte cantități mari de narcotice și bani. Ea a fost, de asemenea, implicată în afaceri privind animalele fără stăpân și probabil implicată într-o rețea de deținere nelegală a animalelor și transportul acestora în străinătate.

Ads

SCHABEL Martin Josef – căutat de Austria pe numele său existând și o recompensă de 5000 de euro pentru orice informație care va duce la arestarea acestui individ considerat periculos și înarmat.

Martin Schabel este suspectat că a vândut ilegal cantități mari de droguri narcotice prin intermediul Darknet pe diferite piețe, în calitate de membru principal al unei organizații criminale, între martie 2018 și septembrie 2020.

El a fugit din aprilie 2021 și este suspectat că se află în străinătate. Ultimul său loc cunoscut pe 12 aprilie 2021 a fost în Lignano Sabbiadoro/Italia, unde a stat într-un apartament din Aprilia Marittima, Latisana.

Atenție: Schabel ar putea fi înarmat și periculos

TEJA Ionel căutat de România

La 13 ianuarie 2008, împreună cu 3 complici, a ajutat la introducerea ilegală de droguri în România constând din 79 de kilograme de heroină.

Sunt doar ultimii infractori internaționali implicați în traficul de droguri și adăugați în ultimul an pe lista ”Most Wanted” a EUROPOL.

Potrivit unui raport DIICOT din 2022, România a devenit o țintă a traficanților de droguri noi din fostul spațiu sovietic. Din cauza războiului există tot mai multe tentative ca laboratoarele din Ucraina, unde se produc celebrele ”cristale”, să fie mutate la noi în țară. Autoritățile române susțin că deocamdată tentativele au eșuat cu mici excepții. În ceea ce privește know how-ul producerii de droguri noi situația stă cu totul altfel. Sunt tot mai multe evidențe că infractorii români sunt interesați să producă în România substanțele psihoactive.

În cursul anului 2022 au existat încercări de constituire pe teritoriul național a unor ateliere de tip manufactură pentru realizarea, prin utilizarea unei prese mecanice, a comprimatelor de amfetamină și metamfetamină, precum și, cu ajutorul unor specialiști columbieni, pentru recompunerea pe baza unor procedee fizico-chimice a cristalelor de cocaină, disociată în prealabil în componente care pot fi disimulate mai facil; anchetele realizate pe aceste segmente de criminalitate au fost desfășurate cu promptitudine, fermitate și profesionalism, astfel că s-a reușit monitorizarea în timp real a respectivelor activități infracționale și obținerea probelor necesare pentru documentarea completă a faptelor și stabilirea vinovăției persoanelor implicate; deosebit de aceste cazuri cu caracter izolat, datele pe care le deținem atestă faptul că singurul drog produs pe teritoriul național rămâne cannabisul, fiind vorba atât de culturi indoor, cât și outdoor, se arată în raportul DIICOT pe anul 2022.