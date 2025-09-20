Bucureștiul se sufocă: 1,7 milioane de mașini înmatriculate, jumătate dintre cetățeni au carnet de șofer. Primarul anunță măsuri drastice în trafic

Edilul interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, a atras atenția că cea mai mare problemă a municipiului București o reprezintă traficul auto. Potrivit acestuia, sunt 1,7 milioane de mașini înmatriculate, iar jumătate dintre bucureșteni au permis auto. În plus, zilnic intră în Capitală alte 300.000 de mașini. Bujduveanu afirmă că nu se poate concluziona că sunt 2 milioane de mașini zilnic pe străzile din București, dar un milion sunt cu siguranță. Pentru a fluidiza traficul, mai ales odată cu începerea anului școlar, primarul general interimar afirmă că s-a dublat numărul agenților care dirijează circulația.

Stelian Bujduveanu a afirmat, sâmbătă, la emisiunea Insider Politic de la Prima TV, că a lucrat bine cu Nicușor Dan și a primit susținere de la acesta pentru a implementa proiectul benzilor unice de pe bulevarde.

”Au fost proiecte pe care, în calitate de viceprimar și cu primarul lângă mine, le-am asumat. Proiecte foarte complicate care au dus la câștigarea de timp în trafic. În realitate, cea mai mare problemă a acestui oraș este traficul”, a declarat Bujduveanu.

Totuși, edilul spune că este ”un pic mai bine” față de anul trecut.

”Am început să venim cu acest plan, concret, pentru a rezolva această problemă (…) Este un pic mai bine față de anul trecut. Pentru că anul acesta, în primul rând, am planificat. Am stat toată vara cu Poliția Locală pe străzi, am eliberat prima bandă, pentru că pe inelul central erau mașini abandonate pe prima bandă și am eliberat stația de transport în comun. Ulterior, am avizat și creat noi benzi unice în alți 10 km de transport în comun, iar cel mai important am hotărât să dublăm efectivul de oameni în stradă. Era vechea poveste că dacă vezi un polițist în intersecție mai mult încurcă. Nici vorbă și cred că o poate confirma oricine și dumneavoastră. Astăzi, în București sunt sute de oameni pe stradă lângă școli și în intersecții și vedem cum traficul este mai bine și îți este mai bine ție ca participant decât era în trecut”, a declarat Bujduveanu.

Ads

Primarul explică și de ce este atât de aglomerat traficul din București.

”De 5 ani de zile analizăm cifre și date. 1,1 deținători de permise auto în București. Din 2,1 milioane. Jumătate din bucureșteni au permis de conducere. E perfect. Dar sunt 1,7 milioane de mașini înmatriculate. Vă dați seama diferența? Din datele Poliției Române, am primit că intră zilnic în București, pe căile de acces principale, 300.000 de mașini”, a precizat edilul.

Stelian Bujduveanu a atras atenția că sunt 2 milioane de mașini în Capitală.

”Numărul de mașini ajunge la 2 milioane. Nu o să prezumăm că sunt 2 milioane de mașini care circulă pe străzi, că nu sunt, dar 1 milion sunt sigur, dacă sunt 1,1 milioane de deținători de permise. Unele dintre mașini sunt esențiale să fie în trafic”, a mai declarat primarul general interimar.

Acesta a precizat că se vor lua și alte măsuri de fluidizare a traficului – de exemplu program de aprovizionare - pentru a elibera traficul de mașini neesențiale.

Întrebat, de asemenea, dacă transportul în comun este o alternativă, Bujduveanu a declarat că tot mai mulți bucureșteni folosesc acest transport.

”Da, 30% a crescut gradul de ocupare de la momentul la care am început modernizarea. Au venit tramvaie noi totuși, care sunt la nivel occidental”, a adăugat edilul.

Ads