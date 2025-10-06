Traficul pe Transalpina rămâne închis. Stratul de zăpadă a atins 40 de centimetri VIDEO

Autor: Maria Popa
Luni, 06 Octombrie 2025, ora 11:32
234 citiri
A nins pe Transalpina Foto: Captură video/Facebook/DRDP Craiova

Direcţia Regională de Drumuri şi Poduri (DRDP) Craiova anunţă, luni, 6 octombrie, că traficul pe Transalpina rămâne închis, întrucât stratul de zăpadă are şi 40 de centimetri şi este viscol.

Sectorul cuprins între Rânca şi Obârşia Lotrului rămâne închis circulaţiei rutiere pentru toate categoriile de autovehicule.

”Având în vedere prognozele meteo şi starea părţii carosabile, zăpadă 20-40 cm, DN 67C, sectorul cuprins între Rânca şi Obârşia Lotrului, rămâne închis circulaţiei rutiere pentru toate categoriile de autovehicule”, anunţă, luni, DRDP Craiova.

Meteorologii anunţă vreme rece, ploi importante cantitativ şi ninsori în zonele montane înalte, până joi, 9 octombrie, iar în următoarele două zile pentru mai multe zone ale ţării au fost emise avertizări Cod galben şi Cod portocaliu.

În judeţele Constanţa, Călăraşi şi Ialomiţa va fi Cod roşu de ploi.

#trafic inchis Transalpina, #zapada, #viscol, #zapada munte, #Transalpina inchisa, #Transalpina zapada , #circulatie
